Maja Šuput se nije mogla nadiviti Nenadovoj ljepoti, a otkrila i što je prvi put napravio: 'Moj Clooney'

Glazbenica Maja Šuput Tatarinov (43) trenutno uživa na odmoru u društvu supruga Nenada i sina Blooma u Dubaiju, a s pratiteljima dijeli neke trenutke. U najnovijoj objavi tako je otkrila da je otišla na spoj s Nenadom te se nije mogla nadiviti njegovoj ljepoti. Maja je na svom Instagram storyju podijelila fotografiju na kojoj se Nenad smije te pored dodala: 'Moj Clooney'.

Foto: Instagram screenshot Potom je i na svojem profilu podijelila zajedničku fotografiju te otkrila što je Nenad napravio prvi put.

- Za nekog tko nikad nije okinuo selfie, dosta dobra fotka. Dubai nights... - dodala je.

Podsjetimo, par sa sinom već nekoliko dana uživa u Dubaiju, a kada su tek krenuli Maja je pokazala i kakav im je luksuzan hotelski smještaj Nenad izabrao.

Glazbenica s obitelji često putuje. Jedna od lokacija koje su posjetili je i Meksiko gdje su uživali u veljači. Bloomu je to bio prvi prekooceanski let, no nije im to stvaralo probleme. Zbog Blooma su tada izabrali Turkish Airlines jer je njihov let krenuo u 20 sati, kada je njemu prirodno bilo da zaspe, a u biznis klasi kojom su se vozili postoji i opcija unajmljivanja kinderbeta.

- Međutim, bilo je par slobodnih mjesta pa smo mu napravili krevet tako da je on deset sati spavao na pravom pravcatom krevetu. A kako se aviončić lijepo ljuljuškao to je bebi bio samo dodatni poticaj da duže spava – opisala je Maja tada. A kada je bio budan vrijeme su kratili igrajući se, gledajući crtiće, hraneći ga, a uskakale su i stjuardese koje su uvijek oduševljene bebom.

Dodajmo da su Nenad i Maja u braku od 2019. godine, a maleni Bloom na svijet je došao u ožujku prošle godine.

