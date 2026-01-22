Sylvester Stallone objavio video iz teretane: Ljudi su u šoku, uskoro puni 80 godina

Snimka u kojoj Sylvester Stallone vježba i pokazuje svoje istetovirane bicepse, nastala u teretani njegove vile u Palm Beachu vrijedne više od 35 milijuna dolara, malo koga je ostavila ravnodušnim. Slavni glumac, koji će šestog srpnja proslaviti svoj 80. rođendan, priznao je da održavanje forme s godinama postaje sve teže, no to ga ne sprječava da pomiče vlastite granice. "Svake godine je sve teže i teže, ali zato moraš gurati sve jače i jače. Krv, znoj i suze", napisao je Stallone u objavi i dodao kako svoju teretanu smatra "utočištem" i "crkvom" u kojoj trenira kako bi postao bolji. "Osjećaš se bolje fizički pa imaš snage doći do svojih ciljeva pun samopouzdanja i spreman suočiti se sa svakim izazovom. Želiš nastaviti udarati", poručio je legendarni Rocky Balboa svojim pratiteljima.

Očekivano, reakcije su bile trenutačne i eksplozivne. Komentari prepuni divljenja i nevjerice preplavili su društvene mreže. "Ovaj čovjek ima skoro 80. Kakva inspiracija", napisao je jedan korisnik, dok je drugi uskliknuo: "Čovječe, ima 80! Nestvarno". Poruke poput "Sly nikad ne stari!" i "Besmrtni Sly, šef!" samo su se nizale, a mnogi su se složili kako bi bili sretni da u njegovim godinama izgledaju upola dobro. Njegovu nevjerojatnu posvećenost nisu primijetili samo obožavatelji, već i brojne poznate osobe. Riječi podrške i divljenja uputili su mu voditelj Mario Lopez, zvijezda "Terminatora 2" i kolega iz serije "Tulsa King" Robert Patrick te glumica Kim Fields, potvrđujući Stalloneov status ne samo kao filmske legende, već i kao istinskog uzora za zdrav i aktivan život.

Ova demonstracija snage dolazi kao podsjetnik na filozofiju koju Stallone promiče cijelu svoju karijeru, onu o upornosti i svladavanju naizgled nemogućih prepreka. Iako je široj javnosti najpoznatiji po ulogama neuništivih junaka poput Rockyja i Ramba, njegov stvarni život priča je o čovjeku koji se nikada nije predavao. Njegov put do zvijezda bio je ispunjen odbijanjima, no on je vjerovao u sebe i scenarij za film "Rocky", koji je na kraju postao globalni fenomen i donio mu tri nominacije za Oscara. "Zaista želim biti simbol kako prosječna osoba, stvarno prosječna osoba, može nadvladati ogromne izglede", izjavio je jednom prilikom, a njegova posvećenost treningu i u osmom desetljeću života najbolji je dokaz da i dalje živi prema tom načelu.

Ipak, unatoč nevjerojatnoj vitalnosti koju pokazuje u teretani, ni Stallone nije imun na tragove koje godine ostavljaju. Nedavno je viđen kako se na 48. dodjeli počasti Kennedy Centra u Washingtonu kreće oprezno, koristeći se štapom za hodanje, što je posljedica brojnih ozljeda koje je zadobio tijekom karijere izvodeći vlastite kaskaderske scene. Priznao je da je imao više od sedam velikih operacija, no to ga nije spriječilo da ostane "fanatik za fitness". Njegova radna etika i dalje je neupitna, što dokazuje uspjeh serije "Kralj Tulse" u kojoj tumači glavnu ulogu te reality showa "Obitelj Stallone", koji prati njegov privatni život sa suprugom Jennifer Flavin i njihove tri kćeri.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna njegove dugovječnosti i nevjerojatne fizičke spreme. Odgovor leži u desetljećima discipliniranog rada i prilagodbe. Dok je u mlađim danima, pripremajući se za uloge poput Ramba, trenirao i po dva puta dnevno uz pomoć legendarnog bodybuildera Franca Columbua kako bi postigao masivnu mišićnu masu, danas se njegov pristup promijenio. Stalloneov trenutni režim vježbanja i dalje je iznimno rigorozan i obuhvaća pet treninga tjedno. Svaki dan posvećen je drugoj mišićnoj skupini: ponedjeljkom radi na prsima, leđima i trbušnjacima; utorkom su na redu ramena, ruke i trbušnjaci; srijeda je rezervirana za noge; četvrtkom se fokusira na stražnji dio ramena i trapez, dok petkom prakticira boks, koji mu pruža izvrstan kardiovaskularni trening i jača cijelo tijelo. Ovakav strukturiran pristup omogućuje mu održavanje mišićne mase i definicije, dok istovremeno smanjuje rizik od ozljeda.

Uz naporne treninge, Stallone se strogo pridržava uravnotežene prehrane bogate proteinima, za koju kaže da je ključ svega. "Sve je u prehrani; ono si što jedeš", često ističe glumac. Njegov tipičan dan započinje doručkom koji se sastoji od tri bjelanjka s pola žumanjka, zobene kaše, prepečenog raženog kruha te svježe papaje i smokava. Za ručak obično jede piletinu bez kože pečenu na žaru, salatu, tikvice i bobičasto voće, osiguravajući si tako dovoljno vlakana, vitamina i minerala. Večera je laganija i najčešće uključuje salatu, integralni tost, a ponekad i teletinu. Iako je tijekom karijere znao pribjegavati ekstremnim dijetama, poput one za film "Rocky III" kada je svoj postotak tjelesne masti spustio na opasnih 2.9 posto, danas se fokusira na održiv i zdrav pristup koji mu daje energiju za sve profesionalne i privatne izazove.