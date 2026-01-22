FOTO Naša zlatna olimpijka za odmor odabrala egzotičnu lokaciju, evo kako uživa sa suprugom

Nakon osvojenog olimpijskog zlata u Parizu i nedavnog vjenčanja sa srbijanskim džudašem Filipom Džinovićem, Barbara Matić puni baterije u Dubaiju. Naša zlatna olimpijka na društvenim mrežama pohvalila se fotografijama na kojima pozira u elegantnim izdanjima s pogledom na noćnu panoramu grada i veličanstveni Burj Khalifu. Romantična atmosfera i luksuzni ambijent koji dominiraju objavama oduševili su njezine brojne pratitelje.

Osim u urbanom luksuzu, par je pokazao i avanturističku stranu upustivši se u pustinjski safari. Fotografije na kojima s maramama i sunčanim naočalama poziraju okruženi zlatnim dinama otkrivaju da su iskoristili sve što ova jedinstvena destinacija nudi, savršeno spajajući opuštanje s adrenalinom pustinjskog krajolika.

Ovo putovanje dolazi samo tri mjeseca nakon što su u listopadu 2025. Barbara i Filip izrekli sudbonosno "da" na intimnoj ceremoniji nedaleko od Splita. Javnost je tada oduševila njihova ležernost, jer su umjesto torte imali cheesecake i pizzu. Njezin odabranik, Filip Đinović, uspješan je srpski džudaš i međunarodni sudac, a par dijeli ljubav prema sportu i opuštenim trenucima.

Odmor u Dubaiju idealan je predah za dvostruku svjetsku prvakinju prije početka priprema za nove izazove. No, ni na odmoru ne zaboravlja ulogu ambasadorice pa je posjetila Generalni konzulat RH, gdje je promovirala Hrvatsku i naš sport, još jednom dokazavši svoju veličinu na tatamiju i izvan njega.