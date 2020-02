Svjetska ikona glazbene pop kulture Marc Almond stiže na Tvrđavu sv. Mihovila!

Svjetska ikona glazbene pop kulture s preko 30 milijuna prodanih albuma, Marc Almond, nakon pet godina ponovno nastupa u Hrvatskoj! Nošen pozitivnim kritikama upravo objavljenog albuma "Chaos and a Dancing Star", Marc Almond će ekskluzivnim koncertom 8. kolovoza, u jedinstvenoj atmosferi Tvrđave sv. Mihovila, izvesti najveće glazbene uspješnice iz četrdeset godina duge karijere.

Popis svjetskih i domaćih glazbenih imena sedme sezone na Tvrđavi sv. Mihovila započinje velikim Marcom Almondom, koji se u Hrvatsku vraća nakon spektakularnog koncerta 2015. godine u zagrebačkoj Laubi, a ovaj će put nastupiti za nešto više od tisuću fanova na jednoj od najprestižnijih pozornica na Jadranu, a to će ujedno biti i jedini njegov koncert u ovom dijelu Europe.

Marc Almond najpoznatiji je po razdoblju provedenom s Davidom Ballom u elektro-pop senzaciji Soft Cell proslavljenoj s klasikom Tainted Love. Zahvaljujući uzbudljivim početcima, žanrovski raznolik i inovativan, Almond je glazbeni put nastavio samostalnom karijerom. Svevremenski hitovi i suradnje poput one s Geneom Pitneyjom na "Something's Gotten Hold of My Heart" ili pak s Bronski Beatom na "I Feel Love" zavrijedile su mu status pop-ikone kojeg je nastavio graditi kazališnim izvedbama, proznim i poetskim stvaralaštvom te interpretacijama ruskih romansi i eksperimentalnih rock opera. U 24 solo albuma prohujao je lepezom žanrova – od elektronike, post-punka, rocka do velikih balada i ruskog folka. Obožavatelji već dugi niz godina uživaju u klasicima "Tears Run Rings", "The Idol", "Jacky" i "What Makes a Man a Man", a istovremeno i recentnijim hitovima poput "Child Star", "Scar" i "A Kind of Love".

Ponosan, drzak i vječno svoj, Almond je krajem siječnja ove godine izdao album "Chaos And A Dancing Star" kojim je osvojio glazbenu kritiku i obožavatelje, a na kojem je nastavio suradnju s poznatim producentom i autorom Chrisom Braideom. Već je na prvo slušanje albuma jasno da se radi o umjetniku koji nakon četiri desetljeća intenzivnog stvaranja još uvijek realizira iznimno maštovite koncepte i suradnje - kao što je ova nova, s legendom Jethro Tulla – Ianom Andersonom, koji se instrumentalnom bravurom priključuje na novom singlu "Lord of Misrule". Tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku našla se među pažljivo odabranim točkama turneje Marca Almonda.

Stoga će Almondove obožavatelje koji su ujedno korisnici Mastercard® i Maestro® kartica obradovati vijest da ostvaruju ekskluzivno pravo na kupnju ulaznica od srijede, 26. veljače u 12 sati, putem sustava Eventim. Oni najbrži ostvaruju i popust od 15% na cijenu ulaznice. Kontigent je ograničen, stoga požurite!

Ostalima će ulaznice biti dostupne od petka, 28. veljače (od 12 sati), online u sustavima Eventim i Croatia Tickets te na blagajnama Tvrđave sv. Mihovila i u City Pointu (Don Krste Stošića 1). Cijena early bird ulaznica iznosi 280 kn, a od 1. travnja narast će na 310 kn.

I ove je koncertne sezone Tvrđava kulture u City Pointu osigurala vjernim članovima Kluba prijatelja s 10% popusta pri kupnji ulaznica za koncerte u vlastitoj organizaciji (individualnim članovima na jednu, a obiteljskim na kupnju dvije ulaznice). Na istom mjestu vlasnici Addiko Bank kartica ostvaruju 5% popusta pri kupnji ulaznice za navedene koncerte.