Talijanska superzvijezda posvetila pjesmu Oliveru Dragojeviću

Talijanska superzvijezda Mario Biondi nastavio je niz fenomenalnih koncerata koje Šibenčani imaju prilike vidjeti ovog ljeta na Tvrđavi svetog Mihovila. Baš kao i na koncertu LP, ponovno je Tvrđava bila puna ljudi koji su uživala u fantastičnim zvukovima soula, jazza, ali i bossanove, koju je Biondi odsvirao na aktualnom albumu “Brasil”.

Talijanski Barry White, kako mu već godinama tepaju mediji, pokazao je sve svoje vokalne kvalitete, ali i prirodnost i skromnost. Budući da je već nekoliko puta nastupao u Hrvatskoj, naučio je i nekoliko naših riječi, pa je publiku pozdravio na hrvatskom, te im se zahvaljivao nakon svakog aplauza.

Znam da je prije nekoliko dana umro vaš najbolji pjevač Oliver Dragojević. Počivao u miru, ova je pjesma za njega – kazao je Biondi, prije nego je otpjevao svoj poznati hit “Handful Of Soul”.

Publika je cijeli concert sjedila, no nakon što su čuli prve taktove pjesme “This Is What Yu Are”, gotovo svi su se rasplesali. Na bisu smo još čuli “Devotion” i “What Have You Done To Me”, za sam kraj koncerta koji je mnogim Šibenčanima bio jedan od najboljih posljednjih godina.

