Svi skandali domaćih realityja: Prijevare, droga i seks pred kamerama

Nije tajna da su gledateljima već dulje vrijeme zvijezde reality showova puno zanimljivije od fiktivnih likova u serijama i, slijedom toga, glumaca koji ih tumače.

Lakše im se poistovjetiti sa stvarnim ljudima od krvi i mesa koji imaju akne, znojna lica i neuredne nokte, ali i stvarne probleme koje su voljni podijeliti s javnosti, i to pred kamerama. Ipak, neki od njih su malo pretjerali, čime su izazvali negativnu pažnju publike i time postali – kontroverzni. Krešo Jengić bio je jedan od prvih natjecatelja Big Brothera, a napustio ga je tako što se popeo preko zida i pobjegao, jer je kao veliki fan Dinama silno želio gledati neku utakmicu u Maksimiru. Šuškalo se da to nije bio pravi razlog njegova odlaska, već da je išao na odvikavanje od droge, no on je te glasine nazivao čistom gluposti iako se kasnije saznalo da je neko vrijeme proveo na psihijatriji. Saga “razvedi me-zavedi me” i seks pred kamerama Nemeša i Marijane zaintrigirala je cijelu Hrvatsku i susjedstvo 2011. godine i od njih napravila velike zvijezde.

Marijana je čak i pobijedila i osvojila 100.000 kuna. Nakon emisije su se oženili, pa za osam mjeseci razveli. No, u seksu pred kamerama nisu bili prvi, ta čast pripala je Tanji Jovanović. Ona i Ante Seljak Jovaničev spetljali su se u izolaciji i navodno vodili ljubav. Nakon emisije, Ante je rekao da se između njih ništa nije dogodilo. No jedan kandidat Big Brothera uspio je sve nadmašiti jer nije završio ni prvu emisiju. Radi se o Aleksandru Neradinu, kojem su producenti pri ulasku u show otkrili da se protiv njega vodi kazneni postupak. Na Županijskom sudu u Rijeci osuđen je na četiri i pol godine zatvora na temelju optužnice kojom je terećen za spolnu zloporabu djeteta. Nepravomoćnom presudom, Aleksandar je morao snositi i troškove kaznenog postupka koji su iznosili 16 tisuća kuna, a oduzeto mu je i računalo i mobitel kojima se služio pri kaznenom djelu pri čemu je na jednom od njegovih uređaja pronađen pornografski sadržaj. Neslužbeno, Neradin je na suđenju izjavljivao da se ne smatra krivim.

Sudionica showa “Ljubav je na selu”, Nikolina Cvek nakon ljubovanja s Jovicom nastavila je pjevačku karijeru te završila na sudu. Presudili su joj po kratkom postupku, nepravomoćno je proglašena krivom za remećenje javnog reda i mira i vrijeđanje moralnih osjećaja građana.

Prema pisanju medija, Nikolina je tijekom izlaska malo previše popila i tijekom plesa dizala haljinu ispod koje nije bilo donjeg rublja. Nekim gostima je to zasmetalo pa su pozvali policiju. Zbog toga je dobila 370 kuna novčane kazne.

Paulina Tomičić priuštila je gledateljima pravi show te se pred kamerama u bazenu ljubila s Jovanom Karapandžom, s kojim se kasnije i zaključala u sobu. Jovan je nije poveo na svoju farmu, pa je otišla k Željku, no ni s njim nije pronašla sreću. Nakon showa su u javnost procurile njezine obnažene fotografije. Ljubav na selu tražila je i Anja Boronjek koja se beskrajno zaljubila u Alojza Kanceljaka. Zbog njega je prekinula zaruke i prijetila nožem svojim konkurenticama. Rina Dehni i Ivan Mitrović zvani Mrkvica u prvoj sezoni Big Brothera koja je snimana izvan Hrvatske, u Tajlandu, završili su zajedno u jacuzziju gdje su vodili ljubav. Rina je nakon showa pozirala za Playboy i intenzivno družila sa Sinišom Vucom.

Pogledajte gdje su i što danas rade dance zvijezde 90-ih: