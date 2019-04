Lucija Stojak, bivša BB stanarka: 'Zaslužila sam pobjedu, smatram da je sve namješteno'

Uskoro se obilježava godišnjica od finala devete sezone najpopularnijeg reality showa 'Big Brother' gdje je pobjedu odnio Bjelovarčanin Antonio Orač Orky. U samom finalu našla se i temperamentna Splićanka Lucija Stojak (24) kojoj je izmakla glavna nagrada od 371.000 kuna, a tvrdi se i da je zbog održavanja gledanosti showa, upravo mlada djevojka trebala odnijeti pobjedu, što je i sama komentirala za Slobodnu Dalmaciju.

– Nisam očekivala pobjedu dok sam bila unutra, no kad sam izišla, ostala sam jako razočarana jer sam bila daleko najpopularnija stanarka – tvrdi Splićanka samouvjereno te dodaje kako joj i danas prilaze mnogi ljudi uvjereni da je ona trebala odnijeti pobjedu.

- Zaslužila sam pobjedu i nagradu bih znala iskoristiti jako dobro. Smatram da sistem glasovanja nije bio fer i korektan, što se nakon završetka i dokazalo. Također smatram da je sve namješteno – poručila je Stojak koja bi pri ponovnoj prijavi u Big Brother, tvrdi, bila opet onakva kakvu smo ju već vidjeli.

Nakon završetka showa, odlučila je otići iz Hrvatske te je jedno vrijeme živjela u Srbiji.

– Nekoliko sam mjeseci tamo provela čisto da se odmorim od svega. Koliko god netko mislio da je bajan život "poznatih", meni to nije odgovaralo. Volim piti kavu u miru – otkrila je ona.

Često je u showu ulazila u sukobe s pjevačicom Anezi, a tvrdi kako je to radila iz čiste dosade.

- Znala bih se ujutro probuditi, napraviti kavu i sjesti u dvorište. Znala sam da će taj dan biti dosadan pa sam razmišljala čime se zabaviti. Otišla bih do Anezi, dobacila joj neki komentar, a ona bi se zakačila na to i cijeli bi dan imala zabavu – rekla je Lucija koja smatra da Anezi to 'nije shvaćala, iako samu sebe predstavlja kao jako pametnu osobu'.

- Svi znamo da inteligentne osobe to nikad neće toliko naglašavati kao što to ona radi. Ne pratim njezin rad i dok je netko ne spomene, zaboravim da uopće postoji. Ili dok mi ne pošalju kako priča o meni na svom Instagramu pa me uvijek slatko nasmije – ističe 24-godišnjakinja i dodaje da se u Big Brother 'nije prijavila da bi stekla popularnost i gradila nešto na tu kartu, nego ju je zanimalo može li izdržati unutra toliko dugo i u tim uvjetima'.

