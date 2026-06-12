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Povratnički put

Sjećate li se Tine i Nikše? Muška polovica dua vratio se na scenu, evo kako izgleda i zvuči

ARHIVA - Zagreb: Promocija spota Mladena Burnaća i Arsena Dedića
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
12.06.2026.
u 21:00

Za razliku od nekadašnjeg dance-pop stila, Nikšin novi izričaj je osobniji i temelji se na vlastitim iskustvima. Iako su kružile glasine o njihovom sukobu, Jurinović je pojasnio da je do prekida suradnje došlo isključivo zbog gubitka inspiracije i umora

Početkom 2000-ih, Tina i Nikša dominirali su domaćom pop scenom kao jedan od najprepoznatljivijih dueta. Njihovi hitovi poput "Da je bilo sve po mom", "Za sva vremena", "E, da mi je" i "Mala plaža" bili su neizostavni dio radijskog etera, no na samom vrhuncu slave par se iznenada povukao iz javnosti. Danas, dva desetljeća kasnije, njihove su sudbine potpuno drugačije. Dok Valentina Krtanjek, poznatija kao Tina, i dalje uspješno čuva svoju privatnost daleko od medija, Nikša Jurinović odlučio se na povratak glazbi.

Priznaje kako je nakon razlaza osjetio snažno kreativno zasićenje zbog kojeg je vjerovao da je njegova profesionalna karijera gotova. Ipak, nakon šesnaestogodišnje stanke, vratio se autorskom radu i novom zvuku. Povratnički put započeo je singlom "Nova žena", a nastavio pjesmama "Isto prezime" i baladom "Kriva žena", u kojoj se bavi dubljim životnim temama i ljubavlju.

Za razliku od nekadašnjeg dance-pop stila, Nikšin novi izričaj je osobniji i temelji se na vlastitim iskustvima. Iako su kružile glasine o njihovom sukobu, Jurinović je pojasnio da je do prekida suradnje došlo isključivo zbog gubitka inspiracije i umora. Za IN magazin je potvrdio da su ostali u izvrsnim odnosima te da se i danas redovito čuju. Istaknuo je kako je njihovo prijateljstvo dugovječno i stabilno, dodavši kroz smijeh kako mu Tina čak pomaže oko selidbe ustupivši mu prostor u svojoj garaži.

Prema njegovim riječima, Tina je potpuno posvećena mirnom životu i nema nikakvu namjeru vraćati se na estradu. Iako duo koji je obilježio prijelaz tisućljeća živi još samo u sjećanjima i starim snimkama, Nikšin novi angažman dokazuje da glazbena priča ipak ide dalje.

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Ključne riječi
pjevačica pjevač Tina i Nikša Hrvatska glazba showbiz

Komentara 1

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JO
jožica
21:51 12.06.2026.

Nikša Jurinović je prije dance scene bio u tamburaškim vodama i imao zapaženu rolu. Kad vec pišete o njemu mogli ste sve navesti, osim ako se Nikša srami tog dijela karijere.

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