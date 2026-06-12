Antonija Šola otkrila čime ju je osvojio deset godina mlađi pjevač našeg benda

Na proslavi 10 godina benda Ljubavnici, dečkima iz benda podršku su pružile i mnoge poznate kolege. Među njima je bila i Antonija Šola (46), djevojka frontmena Marija Regelje (36) koja je o svom dragom govorila biranim riječima. ''Vrlo je pažljiv, vrlo je nježan, pažljiv, obziran, pusti me da budem ja ono što jesam'', rekla je Antonija za InMagazin. ''Jako smo slični, imamo zajedničke interese, stvari koje nas jednako vesele, podržavamo se, volimo se'', dodao je Mario.

Antonija i Mario svoju su vezu potvrdili na ljeto 2021. godine, a kako uživaju te gdje se nalaze često pokazuju svojim pratiteljima. Pjevačica koja ne voli puno govoriti o događajima u svom privatnom životu, progovorila je o vjenčanju kakvo bi organizirala jednog dana, ali i o vezi s Marijem.

- A mislim, nemamo mi što skrivati. Već živimo na takav način da smo odani jedno drugom, ali smo intuitivni dosta. Čekamo da nas ponese, pa kad nas ponese nećemo ništa skrivati - otkrila je pjevačica u intervjuu za Story.

Također, potvrdila je da je i ona maštala o svom posebnom danu kad je bila mlađa.

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- Onda sam jako puno vjenčanica probala, nosila i evo danas sam došla u bijelom odijelu, malo nešto drugačije. Nisam nešto za velike proslave, tradicionalne. Radije bih, naprimjer, otišla u Las Vegas, Havaje i napravila jedan veliki tulum - kazala je.

Inače, Mario je pjevač u bendu "Ljubavnici", a Šola mu je velika podrška u karijeri.

- Netko ne voli to miješanje, a netko voli stalno sudjelovanje, ovisi kakva je osoba. Ja s Marijem volim podijeliti kada nešto napišem, volim da me se razumije i da me se poprati, a tako i on. Eto, našli smo se, srodni smo si po glazbi, pričamo, pratimo se,... Lijepo nam je zajednički stvarati - otkrila je.

Uz sve, potvrdila je da radi i na novim pjesmama, a dala je naslutiti i da obožavatelji mogu očekivati neku promjenu u njezinoj glazbi.

- Posljednje dvije pjesme 'Cijena prave ljubavi' i 'Ponovo' odlučila sam zaokružiti kao jednu cjelinu pa ću sada početi s novom. Imam već pripremljene materijale i za druge i za sebe tako da pretpostavljam da ću negdje kroz mjesec, dva nešto objaviti - kazala je.