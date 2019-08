Svi pričaju o novom velikom Travoltinom gafu: 'Zar je stvarno mislio da je to Taylor'?

Pet godina nakon što je krivo pročitao ime pjevačice Idine Menzel na dodjeli Oscara, svijet bruji o novom gafu Johna Travolte. Glumac je noćas s repericom Queen Latifah proglasio nagradu za spot godine na dodjeli MTV-jevih nagrada.

Najboljim spotom proglašen je "You Need to Calm Down" od Taylor Swift, koja je na pozornicu došla u pratnji prijatelja i glumaca u spotu. Travolta je, međutim, krenuo dati nagradu Jade Jolie, drag queen zvijezdi showa "Ru Paul's drag race". Inače, Jade u ovom spotu imitira Taylor, pa je to možda i bio razlog zašto ih je Travolta zamijenio.

Naravno, društvene mreže odmah su krenule s novim zezanjem na ačun slavnog glumca. 'Zar je stvarno mislio da je to Taylor', ' Travolti se ponovila Adele Dazeem', bili su neki od statusa na društvenim mrežama, a video s dodjele na svom je Instagramu objavila i Jade Jolie.

- Danas sam zamalo dobila svoju prvu nagradu zahvaljujući Johnu Travolti - napisala je Jade.