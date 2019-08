Pjevačica prozvala Leonarda DiCaprija: Kako je hvaliti se dolarima i osvajanjem modela?

Pjevačica Taylor Swift objavila je novi album 'Lover', a pjesma 'The Man' brzo je postala glavna tema na društvenim mrežama i forumima.

U pjesmi Taylor govori kako bi joj život izgledao da je muškarac i to da je Leonardo DiCaprio. Osvrnula se u svojim stihovima na dvostruka mjerila kada se radi o muškarcima i ženama i to najviše kada se radi o ljubavi. Kao primjer za to poslužio joj je glumac DiCaprio koji je poznat po svom burnom ljubavnom životu, ali bez obzira na to javnost ga više gleda kroz prizmu poslovnih uspjeha.

Pjevačica smatra kako je u njenom slučaju obrnuto i svima je zanimljiviji njen privatni život od albuma koje izdaje.

- Kako je hvaliti se pićem i dolarima, osvajanjem kuja i modela? Da se ja hvalim svojim dolarima, bila bih kučka, a ne frajer. Oslikali bi me lošom. U redu je da sam bijesna – poručuje u svojim stihovima Taylor i proziva DiCaprija.