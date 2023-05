Sve je neizvjesnije: Ovako izgledaju eurovizijske kladionice dan prije velikog finala

Sinoć je u Liverpoolu održano drugo polufinale ovogodišnje Eurovizije na kojem je 10 država izborilo odlazak u veliku završnicu. Hrvatskoj je to pošlo za rukom još u utorak, a jučer su finale izborili Albanija, Cipar, Estonija, Belgija, Austrija, Litva, Poljska, Australija, Armenija i Slovenija i tako se pridružili finalistima iz prvog polufinala, među kojima su uz Hrvatsku Moldavija, Švicarska, Finska, Češka, Izrael, Portugal, Švedska, Srbija i Norveška.

Stanje na eurovizijskim kladionicama mijenja se iz dana u dan, borba je neizvjesna, no i dan uoči velikog finala nije došlo do nekih prevelikih promjena, barem kada je u pitanju sam vrh ljestvice. Najviše šanse za pobjedu kladionice daju Švedskoj koju predstavlja bivša eurovizijska predstavnica Loreen s pjesmom ''Tattoo''. Iza nje je Finska, potom Ukrajina, dalje slijede Francuska, Izrael, Španjolska, Norveška... Među prvih 10 našle su se i Italija, Velika Britanija i Austrija, dok grupi Let 3 kladionice predviđaju 13. mjesto u finalu. Slovenci su trenutačno na 19. mjestu, a Srbi na 22.

Foto: eurovisionworld.com

Finalnu večer Eurovizije otvara Austrija, Srbija nastupa peta, Švedska deveta po redu, a Let 3 nastupa 25. po redu, odnosno pretposljednji. Mnogi su uvjereni da bi ovaj redoslijed nastupa mogao biti od koristi našim predstavnicima jer se već godinama vjeruje da oni koji nastupaju u drugom dijelu večeri ili pred kraj bolje prođu kad je riječ o rezultatima jer se linije za glasanje otvaraju tek kad svi nastupe pa publika lakše pamti pjesme koje je čula u zadnjem dijelu natjecanja.

VIDEO Let 3 proslavio prolazak Slovenije u finale Eurovizije