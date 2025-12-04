Sve češći slučajevi! Umirovljenica iz Švicarske na lažnu vezu s Bradom Pittom potrošila je 100.000 eura

– Brad Pitt i ja smo zaljubljeni, ali on traži od mene novac kako bismo mogli biti zajedno – rečenica je koju biste vjerojatno čuli od žrtve romantične prijevare. Iako su se takve prijevare najčešće događale u Americi, čini se da su lukavi zlikovci odlučili proširiti i na Europu.

Nedavno smo tako čitali da je švicarska umirovljenica Patricia gotovo godinu dana vjerovala da je u tajnoj vezi s glumcem Bradom Pittom i tijekom tog perioda ostala bez 100.000 eura, a druga umirovljenica iz Francuske poznata pod imenom Anne je za televizijski kanal TF1 opisala kako je vjerovala da je u romantičnoj vezi s hollywoodskom zvijezdom, što je dovelo do razvoda njezina braka te transfera 830.000 eura. Kada čitamo ovakve priče, čini se smiješno, no prava istina je da su takve prijevare jako česte i gomila ljudi godišnje ostane bez ušteđevine, kuće, a udaljuju se i od vlastitih obitelji. Najviše primjera ima na kanalu Catfished. Kanal američkih kreatora Drewa Kramera, Davida McClellana i njegove supruge Breanne gotovo svaki tjedan objavljuje novi video s nekom od osoba koje su završile kao žrtve romantične prijevare. Jedna epizoda koja je privukla puno pažnje bila je ona u kojoj je umirovljenica Betsy promijenila cijeli svoj život kako bi bila u vezi s "Elonom Muskom". Nije joj bilo sumnjivo što najbogatiji čovjek na svijetu traži od nje da mu uplaćuje novac na sumnjive račune, ni da mu šalje poklon bonove kako bi s njima financirao svoje projekte. Zbog lažnog Elona razvela se od supruga Johna s kojim je bila u braku čak 43 godine. Rasprodala je svoj nakit, a kada joj je ekipa kanala Catfished pokucala na vrata, bila je usred pakiranja kako bi se što prije odselila iz kuće koju je dijelila sa suprugom – zato što Elon dolazi po nju i s njim će živjeti u Los Angelesu. Nakon što su joj Breanne i David pokušali dokazati da nije riječ o pravom milijarderu, već da joj poruke koje dobiva na mobitel stižu iz Laosa u Nigeriji, Betsy se odlučila ipak pomiriti s mužem i pričekati sa selidbom.

Dan pun svađa i iznenađenja! Tomislavu stigla Viki, a Iris Josipa ostavila bez teksta: 'Ima sve ono što ja volim!'

Na istom kanalu bilo je više priča o prijevarama na koje su nasjedali i muškarci. Naime, mnogo njih bilo je duboko uvjereno da je u vezi s glumicom Jennifer Aniston. Također su joj slali tisuće i tisuće dolara, što u kutijama od kukuruznih pahuljica obloženih aluminijskom folijom, što na račune nepoznatih ljudi koji su u ovom slučaju također žrtve prijevare "money mules" ili mazge za novac – slična terminologija koja se koristi i za ljude koji npr. švercaju kokain u kondomima koje pojedu, a puno toga i preko poklon-bonova – koji su prevarantima možda najdraži jer im policija ne može ući u trag. Većina prevara počinje u mračnim prostorijama u Nigeriji ili Gani, a dječaci koji se njima bave zovu se Yahoo Boys. Za sve prijevare, kako za one koje dobivamo preko telefonskih poziva tako i za ove romantične postoji scenarij, a bez obzira na to koliko su učestale i koliko su slične, ljudi i dalje, nažalost završe kao žrtve.

Dečki iz "podruma" dobiju mobitel od nekog šefa, koji im onda daje upute, prvo nekoliko mjeseci samo razgovaraju s osobom, kako bi stvorili emotivnu vezu s njom, a onda kada treba doći do susreta, iznenada nastaje problem. Zakasnili su na avion, prometna nesreća, bolest... Nakon toga još malo dopisivanja, pa onda prva poruka u kojoj ljubavnik ili ljubavnica traži novac kako bi se vidjeli.

– Hej, ja se želim naći s tobom, ali menadžment kontrolira moje financije, a oni ne smiju znati za nas, ako mi pošalješ 1000 dolara u darovnim bonovima za Apple ja ću doći kod tebe – primjer je jedne takve poruke. S druge strane, neki obećavaju svojim žrtvama veliku financijsku dobit: – Ja imam milijardu dolara na računu, ali ne mogu doći do njih dok ti ne uplatiš 10.000 dolara jednoj firmi. Tvrtka je, naravno, lažna, a prevaranti su toliko lukavi da mogu napraviti web-stranice koje izgledaju baš kao stranica banke u kojoj čuvate svoj novac. Yahoo Boys, mnogi od njih često maloljetni, koriste se i osvetničkom pornografijom kao oružjem. Šalju fotomontaže golih zvijezda koje onda traže takve fotografije od svojih partnera, a kasnije ih koriste kako bi od njih iznudili novac. Žrtve su obično stariji ludi koji nisu potpuno nerazumni, ali nisu ni dovoljno informatički pismeni da mogu lako prepoznati prijevaru. Naravno, postoje i primjeri gdje nasjedaju i puno mlađi ljudi.

Jedna od njih je McKala koja je zbog svoje opsesije serijom "Stranger Things" lažnom glumcu Dacreu Montgomeryju (Billy) poslala oko 10.000 dolara. McKala je inače samohrana majka, a vjerovala je da Dacre ne može doći do svojeg novca jer mu financije kontrolira partnerica s kojom želi prekinuti kako bi bio s njom. Prevaranti su perfidni i okrutni, a sada su se preselili i na žrtve u Europi, a osim američkih zvijezda i naši poznati upozoravaju pratitelje da postoji puno lažnih profila koji upravo na isti način pokušavaju iznuditi novac od nevinih ljudi u Hrvatskoj. Svi bismo trebali što više paziti na sebe, ali i na svoje bližnje da ne nasjednu na takvo što.