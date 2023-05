Suživot s Ikeom za Tinu je bio pakao: Bio je nasilan i tukao ju je neprestano

Za Ikeove agresije koju sam trpjela u braku njegovi sinovi nisu burno reagirali, ali Craig jest. To ga je strašno pogađalo. Gledao me očima punim tuge, a za jednog okršaja iza zaključanih vrata udarao je po njima i vikao pokušavajući mi pomoći – prisjetila se Tina Turner jednom prilikom suživota sa Ikeom Turnerom koji je bio ispunjen nasiljem.

Tina Turner rođena je 1939. kao Anna Mae Bullock u Nutbushu u Tennesseeju, a s 11 godina s obitelji seli u St. Louis. To postaje njezin grad u čijim se blues klubovima zaljubljuje u glazbu. Već kao 16-godišnjakinja iskače iz prvih redova publike i postaje prateći vokal benda Kings of Rhythm čiji je frontmen njezin budući suprug Ike Turner. Uskoro su postali i par i uz Ikea će graditi svoju glazbenu karijeru i doći do vrhunca slave, ali cijena koju je platila bio je bolan suživot s Turnerom koji je bio izrazito nasilan. Vjenčali se 1962. u Tijuani u Meksiku.

- U malom prljavom uredu čovjek mi je dodao neke papire preko stola kako bih ih potpisala. I to je bilo to... Nitko nije rekao: 'Možete poljubiti mladu.' Nikakve zdravice, čestitke, da ne govorim o onom da sretno živimo - ispričala je jednom Tina.

U tom je periodu Tina nizala hitove koji su osvajali radio postaje i dok je s osmijehom izlazila na pozornicu, iza nje nije imala razloga za smijeh. Nesigurni Ike sklon drogama na Tininim je leđima doslovno lomio gitare i znao je biti izrazito nasilan, napadao bi ju svime; od štapa do lončića s ključalom vodom. Život pun nasilja 1969. pokušala je okončati samoubojstvom. Uoči koncerta u Los Angelesu popila je 50 tableta Valiuma, ali su je spasili. Tek je 1978. rekla dosta.

– Nisam imala novca, sve je bilo njegovo, nisam imala kamo otići, ali bio mi je ugrožen život. Pobjegla sam dok je spavao i imala sam samo 36 centi i kreditnom karticom benzinske pumpe - ispričala je. Nakratko je živjela od socijalne pomoći, čistila tuđe kuće, ali nastavila je pjevati. Papire za razvod su potpisali 1978. godine, a od Ikea je tražila samo jednu stvar - svoje ime.

Zauzvrat je morala otplatiti sve dugove koji su nastali nakon što je prekinula suradnju sa suprugom i trebalo joj je nekoliko godina da se opet u punom sjaju vrati na glazbene scenu. To joj uspijeva s hitom Let's stay together, a album "Private dancer" zapečatio je njezin veliki povratak. Za taj je album nagrađena s četiri Grammyjima i album je prodano u 20 milijuna kopija. Koncertom održanim 1984. godine na stadionu Maracana u Rio de Janeiru ušla je u Guinnessovu knjigu rekorda kao jedina pjevačica na čiji je koncert došlo 184.000 ljudi, a ostalo je povijest.