VIDEO Lelekice na otvorenju Eurovizije pratila neočekivana pjesma! Evo što im je sviralo

11.05.2026.
u 19:28

Korina Olivia Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak samouvjereno su prošetale i družile se s medijima i obožavateljima, pa čak i zapjevale

Jubilarno, 70. izdanje Eurovizije službeno je započelo jučer ceremonijom otvaranja na kojoj su bile i naše predstavnice, grupa Lelek. U Beču, koji je grad domaćin ove godine, postavljan je Tirkizni tepih, na kojem su se predstavile sve delegacije, a tijekom ulaska svake zemlje svirala je jedna pjesma iz te zemlje. Grupa Lelek oduševila je u crno-bijelim kombinacijama. Korina Olivia Rogić, Lara Brtan, Judita Štorga, Inka Večerina Perušić i Marina Ramljak samouvjereno su prošetale i družile se s medijima i obožavateljima, pa čak i zapjevale. Svojom pojavom djevojke su potvrdile status jednih od najzanimljivijih izvođačica natjecanja. Njihov spoj tradicionalnih motiva i moderne estetike izazvao je lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama, gdje već danima dominiraju isječci s njihovih proba.

Uz komentare za djevojke, puno pozornosti je privukla i pjesma koja je svirala tijekom njihovog ulaska. Radi se o pomalo neočekivno izboru u posebnoj obradi - pjesmi "Ja volim", iza koje stoji mladi Jakov Jozinović. Vinkovčanin se u posebno vrijeme jako istaknuo, osvojio je Večernjakovu ružu za novo lice godine, postavio rekord beogradskog Sava centra, a sredinom lipnja nastupa i u zagrebačkoj Areni. Uz to, već su ga, zahvaćajući grupi Lelek, mogli slušati i u Austriji. I sam Jakov se javio ispod videa koji je podijeljen na društvenim mrežama te kratko djevojkama poručio: "Sretno!".

Podsjetimo,  program glazbeno-scenskog spektakla se nastavlja sutra, kada je na rasporedu prva polufinalna večer tijekom koje nastupaju i naše predstavnice. U četvrtak je drugo polufinale, a u subotu veliko finale.

Beč Eurovizija Lelek Jakov Jozinović showbiz

Komentara 1

Avatar nisam_robot
nisam_robot
19:42 11.05.2026.

Wow dobreee mačkice 🥰😍

