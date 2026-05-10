VELIKA PROMJENA

Glumac koji se bori s teškom dijagnozom otkrio da je izgubio čak 20 kg: 'Nisam mogao jesti krutu hranu mjesecima'

Foto: Instagram
VL
Autor
Vecernji.hr
10.05.2026.
u 21:15

Zvijezda serije "Puna kuća" još je 2024. godine objavila dijagnozu ne-Hodgkinova limfoma u trećem stadiju, da bi već idućeg ožujka potvrdio povlačenje bolesti. Ipak, tek nekoliko mjeseci kasnije doznao je da boluje od karcinoma orofarinksa, odnosno srednjeg dijela grla, koji je povezan s HPV-om

Poznati glumac Dave Coulier podijelio je vijest o gubitku otprilike 20 kilograma uslijed teške bitke s karcinomom. Pojedinosti o svom zdravstvenom stanju iznio je u novoj snimci objavljenoj ovog četvrtka na Instagramu. "Nisam neko vrijeme objavljivao, a prošli put kada jesam, neki od vas su rekli da izgledam drugačije i zvučim drugačije, i to je istina. Ono što vidite su nuspojave opsežnog zračenja koje sam prošao zbog karcinoma u grlu. Nisam mogao jesti krutu hranu mjesecima, pa sam izgubio 20 kilograma. To je ono što vidite, a utjecalo je i na moju sposobnost govora. Neki od vas su rekli da zvučim drugačije. Da, u pravu ste u vezi s onime što vidite i čujete", pojasnio je glumac.

"Samo da ponovim, prije godinu i pol imao sam ne-Hodgkinov limfom i prošao sam kroz kemoterapiju, a kosa mi nekako ponovno raste. Dobio sam natrag PET snimke, prognoza izgleda dobro i za karcinom u grlu i za limfom. Dakle, zadovoljni smo sa svime time", istaknuo je Coulier.

Zvijezda serije "Puna kuća" još je 2024. godine objavila dijagnozu ne-Hodgkinova limfoma u trećem stadiju, da bi već idućeg ožujka potvrdio povlačenje bolesti. Ipak, tek nekoliko mjeseci kasnije doznao je da boluje od karcinoma orofarinksa, odnosno srednjeg dijela grla, koji je povezan s HPV-om. U veljači je potvrdio da je u remisiji nakon dvogodišnjeg liječenja. No, unatoč pozitivnim vijestima, Coulier je priznao kako ima osjećaj da je "rak uvijek u retrovizoru iza njega".

Dave je tijekom travnja izjavio kako smatra da je njegovu dijagnozu uzrokovao "toksičan" način života. "Htio sam znati: ‘Zašto mi se limfni sustav srušio?‘ A onda sam shvatio da je, dok sam tonuo u zečju rupu, sve u mom životu bilo toksično. Moja pasta za zube, šampon, vreće za smeće, toaletni papir, sve, krema za kožu, baš sve. Rekao sam: ‘Moram promijeniti ovo, ali kako da to učinim?‘ Prilično je zastrašujući zadatak promijeniti stil života na taj način. Zato sam promijenio jednu stvar. Zamijenio sam pastu za zube. Pomislio sam: ‘Stavljam to u usta svaki dan, tu ću početi.‘", otkrio je glumac.

