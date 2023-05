U 83. godini preminula je slavna glazbenica Tina Turner

U 83. godini u Švicarskoj je preminula Tina Turner, prenosi Daily Mail. Dodaju kako je preminula u svom domu u Švicarskoj, nakon borbe s teškom bolesti.

Nosila je titulu 'kraljice rock and rolla' i nagrađena je s osam Grammy nagrada. Časopis "Rolling Stone" stavio je Tinu na listu Besmrtnika - najvećih izvođača svih vremena. Jedna je od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođačica svih vremena s prodanih gotovo 200.000.000 albuma.

Prije dvije godine HBO je objavio dokumentarac "Tina" o legendarnoj pjevačici u kojem je najavila kroz suze da se nakon 60 godina karijere da se zauvijek oprašta od publike.

– Moj je život bio pun zlostavljanja i ne postoji drukčiji način da se priča ispriča. To je stvarnost. To je istina. To je ono što imaš i to moraš prihvatiti – kazala je bez zadrške u isječku te dodala da nije vodila dobar život. – Dobro nije bilo u ravnoteži s lošim – tvrdi pjevačica s kojom je u dokumentarcu gostovao i njezin drugi suprug Erwin Bach. O dobrom, lošem i najgorem periodu osobnog i profesionalnog života Turner, koja je rođena u Nuttbushu, Tennesseeju 26. studenoga 1939. godine pod imenom Anna Mae Bullock, progovorila je bez dlake na jeziku te stavlila točku na i svoje karijere. Kao 16-godišnja srednjoškolka, dok je bila učenica Summer High School u St. Louisu, sa sestrom bi posjećivala noćne klubove, a u jednom od njih je upoznala i glazbenika te prvog supruga Ikea Turnera. Sudbonosni susret dogodio se u klubu Imperial gdje ga je Tina spazila i izrazila želju da s njim zapjeva. Ike je jako sumnjao u njezinu pojavu na pozornici, ali je ipak dopustio da se Tina, odnosno Anna, predstavi publici imenom Little Anna. Njezin proboj kao Tine Turner uslijedio je 1960. nakon što je otpjevala “A Fool In Love” jer se pjevač koji je trebao snimiti pjesmu nije pojavio, a pjesma je postala veliki R&B hit popevši se na drugo mjesto američke top-ljestvice.

