Helena iz 'Gospodina Savršenog' rođendan slavila u Parizu, evo kako se provela

U nedavno završenoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" upoznali smo i 28-godišnju Helenu koja je rođena u Bavarskoj i bila je jedna od finalistica u showu. U showu nije uspjela dobiti Karlovu ni Petrovu naklonost na kraju, ali nakon showa Helena je nastavila uživati i dijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama svoje svakodnevne zgode. Pohvalila im se sada kako je 29. rođendan proslavila u Parizu. Na storyjima na Instagramu podijelila je nekoliko videa u kojima je pokazala kako se provela u Parizu, koje znamenitosti je posjetila te u kojim je sve fancuskim delicijama uživala.

U finalnoj emisiji "Gospodina Savršenog" Helena je priznala kako bi voljela nastaviti odnos s Karlom. „Sto posto sam spremna ovo nastaviti vani. Stvarno to želim i potrudila bih se“, rekla je tada Helena. Tu mogućnost nije dobila Karlo je u finalnoj večeri Heleni rekao da mu se jako sviđa i da zaslužuje nekoga tko će je čuvati i paziti, ali da njegovo srce pripada drugoj. Ona je njegovu odluku prihvatila dostojanstveno. „Želim tebi i Kaji sve najbolje od srca“, rekla je prije nego ga je napustila.

Predstavljajući Helenu u showu iz produkcije su naveli kako je idealan spoj suzdržanosti i temperamenta koji se vidi u njezinu stavu, osmijehu i načinu komunikacije. Otvorena je i direktna, govori tri jezika, voli izazove i uvijek je spremna na novo putovanje. Nikad nije bila u ozbiljnoj vezi - ne zato što nije željela nego zato što odbija pristati na nešto što nije prava stvar. „Ako on nije onaj pravi - neću trošiti vrijeme“, kaže jednostavno Helena. U 'Gospodina Savršenog' ušla je zato što joj u životu još nedostaje muškarac koji će joj biti partner u svemu. Važni su joj neovisnost i iskrenost, a najviše cijeni humor i stabilnost. Kaže da joj treba netko tko može držati korak s njom.