VIDEO Sjećate li se najvećeg gafa u povijesti televizije? Intervjuirali su pogrešnog čovjeka

Bio je to 8. svibanj 2006., dan koji je trebao biti sasvim običan za Guya Gomu. Diplomirani informatičar iz Konga imao je zakazan razgovor za posao u IT odjelu BBC-ja u Londonu i, kao svaki kandidat, nadao se da će ostaviti dobar dojam. Nije ni slutio da će dojam koji ostavi ući u anale televizijske povijesti i postati jedan od prvih globalnih viralnih fenomena. Dok je Goma čekao u predvorju, producent informativnog programa Elliott Gotkine užurbano je tražio svog gosta, tehnološkog stručnjaka Guya Kewneyja. Kewney je trebao uživo komentirati ishod sudske bitke između Apple Computera i Apple Corpsa, diskografske kuće Beatlesa. Kada je djelatnica na recepciji Gotkineu rekla da je "Guy" stigao, on je bez previše provjeravanja odveo Gomu, vjerujući da vodi pravog stručnjaka.

Trenutak kada je Goma shvatio da se nalazi u nezamislivoj situaciji uhvaćen je kamerom i postao je legendaran. Uveden u studio, ponuđen šminkom i posjednut za stol nasuprot poznate voditeljice Karen Bowerman, Goma je počeo osjećati da nešto nije u redu. Kap koja je prelila čašu bila je najava voditeljice: "Guy Kewney je urednik tehnološke web stranice NewsWireless. Dobro jutro". Izraz čistog užasa na Gominom licu u tom trenutku govori sve. "Čim sam čuo njegovo ime, rekao sam samome sebi: 'Gotov sam. Na pogrešnom sam mjestu'", prisjetio se Goma godinama kasnije. No, svjetla su već bila upaljena, kamere su snimale, a program je išao uživo. Nije bilo povratka.

Unatoč potpunom šoku, Goma je odlučio odigrati ulogu koja mu je neočekivano dodijeljena. Na prvo pitanje voditeljice, je li iznenađen presudom, dao je odgovor koji je savršeno opisivao njegovu, a ne sudsku situaciju: "Jako sam iznenađen što me dočekala ova presuda, jer to nisam očekivao". Kasnije je objasnio da nije želio osramotiti voditeljicu i moćnu medijsku kuću pred milijunskim gledateljstvom. Prisjetio se i majčinih savjeta iz djetinjstva u Kongu, koja ga je učila da ne treba ismijavati tuđe pogreške. Stoga je hrabro nastavio odgovarati na pitanja o internetskoj glazbenoj industriji, spominjući "cybercafe" i kako će "svima biti lakše doći do nečega na internetu". Intervju je trajao svega osamdesetak sekundi prije nego što ga je zbunjena voditeljica privela kraju.

voru za posao postao globalna zvijezda.

FOTO Bujne obline Nives Celzijus cure na sve strane, obožavatelji: 'Može broj?'

Nakon što su se kamere ugasile, Goma je osoblju objasnio da su intervjuirali pogrešnog čovjeka. Potom je otišao na razgovor za posao za koji je i došao, no nije ga dobio. Ipak, njegova je sudbina krenula drugim putem. Priča o jednom od najupečatljivijih televizijskih gafova postala je vijest dana, a Goma se pretvorio u medijsku senzaciju. Tjednima su ga proganjali paparazzi, a pozivi za gostovanja u emisijama stizali su sa svih strana svijeta. Preko noći je postao simbolom svakoga tko se ikada osjetio nespremnim za izazov koji je pred njega postavljen. S druge strane, za producenta Elliotta Gotkinea posljedice su bile puno teže. Njegova obećavajuća karijera na BBC-ju naglo je zaustavljena. Šef je bio bijesan, zabranio mu je daljnje pojavljivanje pred kamerama i prebacio ga u noćne smjene.

Godinu dana kasnije, Gotkine je napustio BBC i prešao na Bloomberg TV, no glas o incidentu pratio ga je i tamo. Ipak, njegova karijera se s vremenom oporavila, a 2023. godine osvojio je prestižnu nagradu Emmy za svoje izvještavanje za CNN. Goma, koji danas radi s osobama s poteškoćama u učenju, i Gotkine godinama nisu bili u kontaktu. Ponovno su se povezali tek 2024. godine, kada su odlučili zajedno ispričati svoju stranu priče. Rezultat je knjiga “The Wrong Guy: The Inside Story of TV's Greatest Screw-Up” (Pogrešan čovjek: Priča iznutra o najvećem televizijskom gafu).

Dvadeset godina kasnije, Gomin slučaj i dalje fascinira javnost. Rafal Zaborowski, predavač digitalne kulture na King's Collegeu u Londonu, smatra da isječak rezonira s ljudima jer "hvata tjeskobu koju svi imamo od toga da budemo gurnuti u ulogu za koju nismo spremni, ali svejedno pokušavamo djelovati kompetentno". Goma je u toj neugodnoj situaciji, svojom smirenošću i dostojanstvom, izašao kao apsolutni pobjednik. Njegova autentična reakcija razbila je uglačanu fasadu televizijskih vijesti i pretvorila ga u svojevrsnog narodnog heroja. Unatoč svemu, Goma ne žali zbog onoga što se dogodilo. Smatra da je snimka i dalje popularna jer je autentična. "Ako ste tužni, pogledajte Guya. Popravit će vam dan", poručuje sa smiješkom čovjek koji je na razgovoru za posao postao globalna zvijezda.