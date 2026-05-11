Preminuo glumac iz kultnih 'Ratova zvijezda', pamtimo ga po legendarnoj rečenici

Michael Pennington, cijenjeni britanski glumac, redatelj i pisac, preminuo je u 83. godini, kako su potvrdili njegovi predstavnici, no obitelj nije otkrila uzrok smrti. Iako ga je svjetska publika najviše pamtila kao strogog Moffa Jerjerroda, zapovjednika druge Zvijezde smrti u filmu "Ratovi zvijezda: Epizoda VI - Povratak Jedija" iz 1983. godine, ta uloga bila je tek mali dio izvanredne karijere koja je trajala više od šest desetljeća. Njegov lik, koji izgovara kultnu rečenicu "Car ovdje dolazi?", postao je nezaboravan dio jedne od najpoznatijih filmskih franšiza, a obožavatelji mu se i danas opraštaju na društvenim mrežama citirajući upravo te riječi.

Unatoč globalnoj slavi koju mu je donio svemirski spektakl Georgea Lucasa, Pennington je svoje srce i dušu posvetio kazalištu. Smatran jednim od vodećih klasičnih glumaca svoje generacije, svoju je karijeru gradio na djelima Williama Shakespearea. Zajedno s redateljem Michaelom Bogdanovim 1986. godine osnovao je English Shakespeare Company, s vizijom da velike Shakespeareove produkcije približi široj publici kroz nacionalne i međunarodne turneje. Do 1992. godine bio je njezin umjetnički direktor, a Kraljevsko šekspirijansko društvo (Royal Shakespeare Company) imenovalo ga je počasnim pridruženim umjetnikom, što svjedoči o njegovu golemom doprinosu britanskom teatru.

Njegova predanost kazalištu bila je tolika da je jednom prilikom odbio priliku glumiti uz Meryl Streep u filmu "Žena francuskog poručnika" kako bi mogao nastaviti igrati Hamleta na pozornici. Upravo se njegova izvedba danskog kraljevića iz 1980. godine i danas smatra jednom od najboljih u modernom britanskom kazalištu. Tijekom karijere tumačio je gotovo sve velike Shakespeareove likove, od kralja Leara i Macbetha do Koriolana i Rikarda II., a za svoje je uloge zaradio i nekoliko nominacija za prestižnu nagradu Olivier. Glumica i njegova prijateljica s fakulteta Miriam Margolyes oprostila se od njega riječima: "Bio je vrlo dobar glumac, briljantan, mudar, jasan. Neizmjerno sam tužna. Počivaj u miru, stari druže."

Ipak, Pennington nije bježao ni od filmskih i televizijskih uloga. Osim u "Ratovima zvijezda", ponovno se susreo s Meryl Streep na velikom platnu 2011. godine u filmu "Čelična dama", gdje je utjelovio političara Michaela Foota. Njegova karijera na ekranu započela je još 1965. godine, a ostvario je više od 70 uloga, uključujući Laerta u filmskoj adaptaciji "Hamleta" iz 1969. godine te zapažene nastupe u BBC-jevim produkcijama poput "Middlemarch" i "Oedipus Rex". Posljednju ulogu zabilježio je 2022. godine, posudivši glas liku The Trust u pet epizoda znanstveno-fantastične serije "Odgojeni od vukova".

Pennington je bio i cijenjeni autor i kazališni znanstvenik. Napisao je deset knjiga, od kojih je većina posvećena njegovoj najvećoj strasti, Shakespeareu. Objavio je detaljne analize i vodiče za djela poput "Hamleta", "Sna ljetne noći" i "Na Tri kralja". Njegova knjiga "Sweet William: Twenty Thousand Hours with Shakespeare" pruža dubok uvid u glumački proces i rad na Shakespeareovim tekstovima. Također je autor putopisa "Rossya: Putovanje kroz Sibir" i djela o Antonu Čehovu, čime je dokazao svoju svestranost i intelektualnu znatiželju koja je sezala daleko izvan pozornice i filmskog seta.

Michael Pennington rođen je 7. lipnja 1943. u Cambridgeu, gdje je kasnije i studirao na Trinity Collegeu. U braku s glumicom Katharine Barker od 1964. do 1967. dobio je sina. Kasnije je bio u dugogodišnjoj vezi s Prue Skene, koja je preminula 2025. godine. Njegov se imetak u trenutku smrti procjenjivao na između jedan i tri milijuna dolara, stečenih kroz bogatu karijeru u kazalištu, na filmu i televiziji, kao i od prodaje njegovih knjiga.

