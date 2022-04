Suze u Survivoru! Nagrada u kandidatima izazvala nalet emocija: 'Toliko je toga prošla sa mnom u životu'

Kandidate 'Survivora' večeras očekuje novi izazov za nagradu koja će zbog sentimentalne vrijednosti u njima izazvati veliku nostalgiju te nalet emocija koje će potaknuti posebnu motivaciju za pobjedom.

-Današnja nagrada – ukoliko je osvojite – izazvat će u vama jednu veliku nostalgiju. Recept je vrlo jednostavan: kilogram topline, dvije kile nježnosti i tri kile ljubavi. Baš kao doma ili točnije – baš kao kod mame. Jest ćete ono što svatko od vas voli, a to je ono što mu majka skuha- najavit će Mario. Poznato je da majke i bake spremaju najukusnija jela, a kandidati će dobiti priliku da okuse dašak doma uz jela koja su im prirasla srcu.

Pred kandidatima će se naći velika ploča s fotografijama njihovih majki, a ispod svake fotografije krit će se ime omiljenog jela koje će osvojiti članovi onog tima koji pobijedi u večerašnjem izazovu. Kao dodatak ovoj ionako vrijednoj nagradi, članovi pobjedničkog tima moći će fotografije ponijeti sa sobom u kamp kao uspomenu koja će im pomoći kad budu prolazili kroz teške trenutke.

Foto: Nova TV

Dok će kandidati oduševljeno promatrati fotografije i pogađati koja su im jela njihove majke poslale, mnogima će ova posebna nagrada izmamiti suze na oči. -Mene je samo slika mame dovoljno nahranila. zaključit će Nevena, a sentimentalna nagrada će najviše pogoditi Roka koji je već u nekoliko navrata progovorio o tome da mu majka neopisivo nedostaje.

-Samo ta slika kad je vidim, ne znam što bi rekao. Toliko je toga prošla sa mnom u životu, tek sad vidim koliko mi znači. Sama me digla na noge, samo nju imam, tako da mi je sve u životu. Dosad to možda nisam razumio, nego tek sad to počneš malo bolje shvaćati- reći će Roko koji će od suza jedva doći do riječi. -To su suze zbog slike koju sam vidio, to mi je dosta- zaključit će Roko brišući suze.

Nagrada u novom izazovu i ovoga je puta velika, a zbog njezine sentimentalne vrijednosti u kandidatima će izgarati želja za pobjedom potaknuta iskrenim emocijama. No njihov put do nagrade neće biti nimalo lagan, a ovoga će puta snage odmjeriti u pješčanoj areni. Kandidati će u parovima biti vezani užetom, a svaki par povlačit će na svoju stranu arene s ciljem da skupi dvije zastavice u boji svog tima. Koji će tim pokazati veću odlučnost i snagu, doznat će se u večerašnjem izazovu u kojemu će napetost narasti do krajnjih granica.

