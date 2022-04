Josipa Pavičić o životnim nedaćama nakon što je završila u bolnici: 'Svemu što sam proživjela i prošla, kažem hvala'

Domaća spisateljica i voditeljica Josipa Pavičić (43) iskreno je progovorila o životnim nedaćama te kada možemo očekivati novu knjigu.

Podsjetimo, Josipa je 30. prosinca završila u bolnici, što je pokvarilo njezine planove za putovanje, a na Instagramu se s poduljim opisom obratila ljudima koji je prate.

'Danas sam trebala biti na letu za Dubai s najdražim osobama. Ali, netko je imao drugačiji plan. Moj me život odlučio potpuno očistiti od boli i mulja jer je 2021. godina za mene bila upravo to: GODINA SUZA I LEKCIJA. Bila sam jaka i zahvalna sam joj bez obzira koliko me je boljela. Dobro je da nas mlatne po glavi kad zabrazdimo jer nitko i ništa nije vrijedno našeg mira. Tek jedan dan u bolnici dovoljan je da shvatimo kako su dokazivanja, obazrivosti, davanje stotinu prilika, zamjeranja, iskrivljeni prioriteti samo dio ljudske gluposti. Nesvjesnost i um isključimo tek kad se suočimo s višom silom', napisala je tada Josipa uz fotografiju iz bolnice.

- Uvijek u životu postoji i gore. Kao što postoji i bolje, od situacije u kojoj se nađemo. Ali s jedne strane, moram priznati, čovjek nikada ne može biti spreman na ono što dolazi, ali mora biti otvoren za to. I zato danas, svemu što sam proživjela i prošla, kažem hvala, a svemu što dolazi kažem - da. Vjerujem da sve što mi život donese, mi donese točno onda kada to mogu najbolje odraditi - kazala je iskreno za Story Josipa.

Također je kazala kako trenutno radi na novoj knjizi.

- Pojedine trenutke toga volim podijeliti i na svom Instagramu. Mislim da će svjelost dana ugledati na jesen, krajem rujna - otkrila je.

