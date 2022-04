Robert Ferlin Uskrs je dočekao na traumatologiji: 'Opskrbili su me tabletama, nadam se da ću biti spreman za subotu'

Voditelj Robert Ferlin (55) i pjevač Mario Lipovšek Battifiaca (51) Uskrs su dočekali na zagrebačkoj Klinici za traumatologiju. Jedan od najzabavnijih, ali i najboljih parova popularne HRT-ove emisije ''Zvijezde pjevaju'' u subotu su se plasirali u top 5 natjecateljskih parova izvedbom pjesme ''Petrsin i češanj'' legendarnog Duška Jeličića Duleta, no netom prije nastupa dogodila se nezgoda.

-Sve se dogodilo u subotu na generalnoj probi kada smo silazili stepenicama prema bini kako bismo odradili zadnju probu prije nastupa. Odjednom me presjekla snažna bol u lijevom listu noge. Mislio sam da je grč, no bol nije prolazila pa su mi pozvali Hitnu pomoć. Liječnici su predložili da odem na Traumu, no budući da mi nisu mogli reći hoću li se vratiti do početka showa, odlučio sam, na vlastitu odgovornost odraditi emisiju i potom otići u bolnicu- ispričao nam je Ferlin.

Po završetku emisije je sa svojim mentorom otišao na zagrebačku Klinku za traumatologiju odakle je Mario objavio fotografiju i uputio netipičnu blagdansku čestitku.

- I evo kako završi 4. emisija 'Zvijezde pjevaju! Ferlin, izdrži! Mentor čeka i tebe i Uskrs na hitnoj! Sretan Uskrs svima. Show must go on! - napisao je Battifiaca uz fotografiju

Liječnici su mu rekli kako je najvjerojatnije riječ o rupturi mišića, no kako bi otklonili druge mogućnosti mora pričekati do sutra kada će se javiti liječnicima kako bi obavio ultrazvuk i potvrdio dijagnozu.

-Trenutno odmaram. Opskrbili su me tabletama protiv bolova i preporučili mirovanje od sedam do deset dana- dodaje Ferlin koji se nada kako će u subotu stati na pozornicu showa.

Inače, Ferlin i Lipovšek su prvi muški par koji se natječe u ovom showu otkad se on emitira u Hrvatskoj. Voditelj i njegov mentor iz emisije u emisiju nasmijavaju i dobro zabavljaju publiku, a tema koja je već neko vrijeme pod povećalom gledateljstva ovog showa je odnos Ferlina i njegove bivše partnerice, voditeljice Barbare Kolar (51) s kojom je u vezi bio pet godina.

