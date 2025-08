Suze u studiju Nove TV: Poznata novinarka slomila se tijekom prijenosa mimohoda

Prijenos svečanog mimohoda povodom 30. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja posebno je emotivno doživjela urednica vanjske politike Dnevnika Nove TV Ivana Petrović. Prizor hrvatskih branitelja koji su na samom početku mimohoda ponosno nosili zastavu duboko je dirnuo poznatu novinarku, koja se prisjetila sličnih osjećaja od prije deset godina. - Sada kada sam gledala kako nose zastavu, kako nevješto stupaju i kako su svi puno stariji, ali su tako ponosni... To su bili mladi ljudi 1991. godine i dali su sve najbolje od sebe. Oni su živi i to je dragocjeno, ali ih puno ima koji su izgubili svoje živote i položili ih za našu domovinu - jedva je izgovorila Petrović kroz suze u prijenosu uživo na Novoj TV.

Svoju generaciju, koju je nazvala "ratnicima svjetla", opisala je iznimno živopisnim riječima, evocirajući duh vremena koji je prethodio ratu i trenutak koji je sve promijenio. - To je generacija koja je izletjela iz disco cluba, u pozadini Rolling Stonesi, dva deci nekakvog whiskeyija s malo leda. Pogledali lijevo, pogledali desno. Prvi put u hrvatskoj povijesti shvatili su što im je raditi - emotivno je komentirala Petrović, ističući kako i sama pripada toj generaciji.

Nastavila je opisivati tu povijesnu prekretnicu koja je mlade ljude iz naizgled bezbrižne svakodnevice gurnula u obranu domovine, opisujući to kao instinktivan i odlučan čin. - Poljubili su svoju zastavu, stavili krunicu oko vrata. Našli nekakvo oružje i otišli braniti domovinu - kazala je, naglasivši kako je to bio veličanstven i neponovljiv trenutak u cjelokupnoj hrvatskoj povijesti o kojem svjedoče brojni građani.

Kao ključan element tog vremena istaknula je nacionalno jedinstvo koje je tada stvoreno. - Toga se zorno sjećam. To je trenutak u kojem su kćeri i sinovi partizana, ustaša i domobrana bili jedno. To je bila ta nova generacija u to vrijeme - objasnila je Petrović za Dnevnik.hr, čiji su iskreni komentari snažno odjeknuli među gledateljima. Svoje emotivno izlaganje zaključila je dirljivom porukom zahvalnosti: - Stvarno im hvala. Baš sam ganuta - poručila je Ivana Petrović.