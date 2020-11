Supruga nekad najplaćenijeg dinamovca pozirala u badiću od 3300 kn i pokazala zavidnu figuru nakon porođaja

Nekad najplaćeniji nogometaš Dinama, Junior Fernandes i njegova supruga Marta trenutačno se odmaraju u Dubaiju. Marta i Junior uživaju na jahti, a ona je pokazala da je vratila odličnu figuru samo nekoliko mjeseci nakon porođaja. Badić koji je odjenula za ovu priliku je kreacija australskog brenda Zimmerman, a može ga se kupiti po cijeni od 3300 kuna.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Fernandes se nedavno oglasila na društvenim mrežama oko poreznog duga.

Naime, Porezna uprava objavila je kako su dužni 215 tisuća kuna. Marta je tada odlučila otkriti o čemu je točno riječ i zašto su se našli na toj listi.

"Radi se o porezu na nekretninu koja je kupljena preko agencije za nekretnine. Mi smo vrlo rado htjeli platiti porez te je upravo i zbog toga Junior bio u RH preko ljeta i na poreznoj, na kojoj su mu rekli kako je referentica zadužena za njegov slučaj na godišnjem odmoru te da će se vratiti za dva do tri tjedna. Moj suprug nogometaš je koji ne igra u RH, ne igra čak ni na istom kontinentu, što je itekako javno poznato. Upravo iz tog razloga on jednostavno nije u mogućnosti dolaziti u RH kako bi doznao je li netko napokon odradio svoj posao, posebno u ovo doba kada su putovanja maksimalno otežana. Nisam ja to mogla preuzeti jer su inzistirali da on dođe osobno", napisala je i nastavila:

"Bez ikakvih upozorenja našli smo se na listi poreznih dužnika iako smo u nekoliko navrata tražili informaciju o iznosu koji je potrebno platiti te čak i osobno dolazili u poreznu upravu kako bismo to riješili prije nego što napustimo RH. Nažalost, ovo je samo još jedan dokaz kako birokracija ne radi uvijek u skladu s propisima već zbog svoje neorganiziranosti dovode ljude i obitelji u neugodne situacije. Ovo nije jedina nekretnina koju suprug i ja posjedujemo u RH, gdje planiramo i živjeti, te nam nikada nije palo na pamet izbjegavati svoje građanske obaveze. Uostalom, kao što se može vidjeti prema instituciji koja je i pustila ove liste van, mi nemamo nikakvih drugih dugovanja prema RH", zaključila je Fernandes.