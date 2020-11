Rebel Wilson smršavila 20 kilograma, pa otkrila tajnu: 'Jedna je stvar presudna, ljudi su u krivu'

Glumica Rebel Wilson posljednjih mjeseci plijeni pozornost znatno mršavijim izgledom, a nedavno smo doznali kako je za njenu vitku liniju zaslužan trener Jono Castano.

Osobni trener zvijezda vodio je 40-godišnju glumicu kroz 'godinu zdravlja' tijekom koje je do sada skinula otprilike 20 kilograma.

Jono je za news.com.au otkrio jednostavnu tajnu u središtu njegovih treninga s glumicom - smijeh.

- Volim malo zafrkancije. Čini seansu ugodnijom kad se ljudi međusobno odbiju. Morate uživati ​​u dolasku na trening. Većina ljudi ne uživa kad netko viče na njih, nije u tome stvar treninga. Rebel i ja smo se dobro nasmijali, toliko smo se smijali, kazao je Jono Castano.



Wilson i Castano postali su i dobri prijatelji izvan teretane.

- Čak sam išao na njezin 40. rođendan koji je bio super poseban, rekao je Castano za news.com.au.

Trener i njegova supruga Amy bili su među 11 gostiju koje je Wilson pozvala na svoju ekstravagantnu zabavu u Disneylandovom kraljevskom restoranu koji košta 1700 dolara po glavi. Wilson je 2020. godinu posvetila uspostavljanju forme.

Foto: Instagram

- Ove sam godine doista nekako psihički znala da neću toliko raditi te da će ovo biti godina zdravlja,“Kad ljudi čuju riječ‘ dijeta ’, isključe se i misle da moraju potpuno promijeniti način života. Ne radi se o tome, kazala je za E!

Castano je kazao kako je sve u ravnoteži.

- Radi se o uživanju u svojim poslasticama. Još uvijek možete izaći na piće sa svojim prijateljima, sve dok se sljedeći dan vratite na pravi put. Morate se usredotočiti na dobar uravnotežen pristup, kazao je Castano.

Kao dio Castanovog "uravnoteženog pristupa", povremeno pokušava imati obroke bez mesa.

- Kad razmišljamo o biljnoj prehrani, većina ljudi misli da je to ili sve ili ništa. Mislim da moramo promijeniti način razmišljanja ljudi. Još uvijek jedem meso, ali volim jesti i jela biljnog porijekla, dodao je Castano.

Dugo vremena Wilson je govorila kako svoju debljinu ne vidi kao manu. - Mnoge glumice vide višak kilograma kao manu, no ja to vidim kao prednost. Cure koje nisu mršave puno bolje prolaze u komedijama - često je govorila prije Rebel. Wilson je rekla kako bi njezina idealna težina bila 75 kilograma jer se priprema za jednu novu ulogu i vjeruje kako će ovim tempom vježbanja i brige o prehrani doći i do te brojke na vagi.

Inače, Wilson je u sretnoj vezi s milijunašem Jacobom Buschom. Jacob ima 29 godina i čak je 11 godina mlađi od svoje odabranice. Njegova obitelj osnovala je pivovaru Anheuser-Busch koja proizvodi jedno od najpopularnijih piva Budweiser.Prema podacima Forbesa za 2016. godinu obitelj Busch nalazi se na 16. mjestu najbogatijih obitelji u SAD-u, a njihova vrijednost tada se procjenjivala na 13 milijardi američkih dolara. Pretpostavlja se da 29-godišnjak već sada teži više od 100 milijuna dolara.