Supruga Blanke Vlašić 'isprašio' poznati belgijski sportaš: 'Trebao bi brinuti za svoju obitelj'

Domaći mediji prenose kako je belgijski novinar i suprug umirovljene atletičarke Blanke Vlašić, Ruben Van Gucht u emisiji televizije Canvas, De Afspraak komentirao biciklista Remca Evenepoela te je istaknuo kako je on "borac s ulice". - On je borac s ulice. Ne smatram da je to loše. Ne moraju svi biti "uglađeni" likovi. Cijela priča o islamu, ako je to njegovo uvjerenje, nema u tome ništa loše. Nadam se da će mu to donijeti puno snage - prenosi HLN.

Osvrnuo se i na način na koji Evenepoel sve više uključuje obitelj svoje žene u svoje sportske uspjehe. - Kako prakticira vjeru? Mislim da o tome nije puno govorio. Činjenica je da je u posljednjim godinama svoje karijere jako uključio obitelj svoje žene u svoje pobjede i uspjehe. Čujem da se trudi oko toga. Je li to nužno? Nije li to nužno? To je nešto što on mora odlučiti. Mislim da mnogi njegovi kolege to ne rade na isti način - navodno je kazao Van Gucht, prenose domaći mediji.

Wouter Verschelden koji je sudjelovao u diskusiji pokušao je razjasniti. - Ne razumijem baš što misliš. On brine za cijelu obitelj svoje žene, ne samo za nju? - kazao je, a na to mu je Ruben odgovorio: - Čujem to. Dakle, može se dogoditi da sutra kažu da su to prazne glasine. Ja sada prenosim glasinu koju sam čuo u unutrašnjosti biciklističkog svijeta - dodao je.

Kasno u noć, Remco Evenepoel mu je oštro odgovorio putem Instagram. Naglasio je da je potrebno razjasniti neistine koje je Van Gucht iznio o njegovom privatnom životu. - Osjećam se obveznim reagirati na apsurdne i nepoštovane izjave koje je Ruben VG (Van Gucht, op. a.) iznio o mom privatnom životu. Tvrdio je da bih ja trebao brinuti za obitelj moje žene. Dopustite da budem vrlo jasan: ovo je potpuna glupost - započeo je svoju podužu objavu.

Dotakao se i podrijetla obitelji svoje supruge. - Moja žena potječe iz imućne obitelji. S roditeljima koji su kroz težak rad i poduzetništvo stvorili prekrasan život za svoju djecu. Oumi je bila moja susjeda. Njezini roditelji žive svega 200 metara od mojih u Schepdalu. Svatko tko tamo živi zna da oni žive u predivnoj vili. Ogromnoj kući - napisao je u Instagram pričama. Demantirao je i navode da je on taj koji pomaže obitelji svoje žene. - Oduvijek su me tamo primali s otvorenim rukama. Poznajemo se još od djetinjstva, mnogo prije nego što je bilo riječi o novcu, slavi ili bilo čemu. Njezini roditelji za svoje bogatstvo nisu zahvalni nikome. Sigurno ne meni - poručio je te nastavio:

- Ne znam odakle ti dolaze tvoje priče, Ruben. Ili ti je teško vjerovati da je jedna marokanska obitelj jednostavno naporno radila i dobrostojeća? To govori više o tvojoj ograničenoj perspektivi nego o stvarnoj stvarnosti. Prava istina je jednostavna: ljubav, poštovanje i naporan rad doveli su nas tamo gdje smo sada. Ne predrasude. Ne tračevi. I sigurno ne ljudi koji se nazivaju novinarima, ali šire gluposti. Možda bi trebao više brinuti o svojoj obitelji, Ruben... Jer i mi čujemo stvari - zaključio je poznati belgijski biciklist.

Podsjetimo, Ruben Van Gucht je jednom prilikom, također u jednoj belgijskoj emisiji progovorio o otvorenom braku koji vodi s našim proslavljenom atletičarkom Blankom Vlašić, a s kojom ima sinčića Monda. Ruben je naišao na oštre reakcije i osude domaće javnosti, a Blanka ni nakon nekoliko mjeseci nije željla komentirati njegove tvrdnje da prakticiraju otvoren odnos u kojem su dozvoljeni drugi partneri. Inače, atletičarka i novinar sklopili su brak u crkvi sv. Lovre u Splitu u gradskom kotaru Žnjan.

