Legendarni glumac više ne može slobodno upravljati svojom imovinom ni odlučivati o medicinskoj skrbi

Francuski sudac u četvrtak je odlučio staviti filmsku legendu Alaina Delona (88) pod pojačano zakonsko skrbništvo, rekao je AFP-u sudski izvor upoznat sa slučajem. Francuska glumačka zvijezda, poznata po filmskim klasicima poput "Geparda", "Sicilijanskog klana", "Borsalina", "Bazena", "Umorstva Trockoga" i brojnim drugim ostvarenjima lošeg je zdravlja otkako je 2019. doživio moždani udar, a u siječnju mu je dijagnosticiran i limfom.

Sud u Montargisu je nakon liječničkog pregleda obavljenog 13. siječnja odlučio imenovati skrbnika zaduženog za brigu o Delonovu zdravlju, no odluka istog suda od četvrtka ide korak dalje. Riječ je o pravnom zastupniku kojega imenuje sud, posebno kada je riječ o odlukama o liječenju. "Nova odluka implicira da on više ne može slobodno upravljati svojom imovinom niti donositi odluke, uključujući i one koje se odnose na medicinsku skrb", rekao je izvor.

Posebna razina skrbništva obično znači da imenovani skrbnik upravlja bankovnim računom i troškovima osobe. Vjeruje se da Delon živi na svom imanju u selu Douchy, oko 130 kilometara južno od Pariza. Zakonsku odluku o skrbništvu u četvrtak je donio sudac u obližnjem Montargisu. Pravosudni izvor je rekao da su tužitelji zatražili mišljenje liječnika, a zatim je o njegovu stanju obaviješten sudac.

Obje su mjere donesene nakon žestoke svađe koja je izbila između Delonove djece, sinova Anthonyja i Alain-Fabiena i kćeri Anouchke i nekoliko pritužbi o tomu da je život francuskog glumca ugrožen. Informacija o svađi izašla je u javnost nakon što je najstariji sin Anthony Delon za časopis Paris Match rekao da je zdravstveno stanje njegova oca vrlo loše. Optužio je polusestru Anouchku da je oca protiv njegove volje željela odvesti na liječenje u Švicarsku, zemlju čiji je Delon državljanin od 1999. godine, kako bi izbjegla "velik porez" na nasljedstvo.

No ona je odgovorila da ga onamo želi odvesti zbog liječenja limfoma. Policija je iz Delonove kuće nedavno odnijela i zaplijenila 72 komada vatrenog oružja jer za njih nije imao dozvolu. U najnovijem razvoju događaja Anouchka je tužila braću zbog narušavanja njezina privatnog života budući da su Anthony i Alain-Fabien objavili razgovor između nje i oca. Sud je prošli tjedan odredio datum suđenja koji je zakazan za travanj sljedeće godine. Delonova imovina procjenjuje se u milijunima. Glumac je u lipnju na dražbi prodao oko 80 umjetnina za što je dobio više od osam milijuna eura.

