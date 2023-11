Stručnjak za odnose s javnošću o cijenama u restoranima u Jordanu: 'Izrazito je skupo'

U svijetu postoji velik interes za putovanjima u zemlje Bliskog istoka, a u srcima svjetskih putnika posebno mjesto zauzima Jordan, odnosno Hašemitsko kraljevstvo Jordan. Ova država smjestila se u jugozapadnoj Aziji, a turiste oduševljavala svojim pustinjama, turističkom lokacijom Petrom te brojnim biblijskim mjestima i bajkovitim lokacijama. Ovu zanimljivu zemlju posjetio je poznati domaći stručnjak za odnose s javnošću Hrvoje Ratkić, a svoje je iskustvo podijelio s nama.

Hrvoje je već duže vrijeme imao želju posjetiti Jordan.

- Jordan se već dugi niz godina nalazio na popisu destinacija koje sam htio posjetiti, ali nikako nije došao na red. Oman, Kambodža, Vijetnam, Kina, Tajland, Azerbejdžan… sve je to nekako preotelo prioritet. Do konačno ove godine, kada je Jordan došao na red - ispričao je te dodao da je putovao u proljeće, krajem travnja, a društvo mu je pravio poslovni partner Davor Grgin. Njima se pridružio i prijatelj Ranko Vučić.

- Zapravo, ovo možemo nazvati malom PR ekskurzijom - kaže Ratkić te dodaje da je u Jordanu proveo deset dana, a do tamo je putovao zrakoplovom.

Ovaj poznati stručnjak za odnose s javnošću veliki je putoholičar, koji je do sada proputovao 38 zemalja i to sve u privatnom angažmanu. No, njegovo putovanje u Jordan posebno je i po tome što se prvi put odlučio za putovanje s agencijom.

- Idea putovanja imala je aranžmane u Jordan, a dodatni mamac za njihov izbor bio je turistički vodič Goran Fistanić s kojim smo i privatno dobri i kojeg moram pohvaliti da je školski primjer turističkog vodiča. Za svaku preporuku - objasnio je Hrvoje svoj izbor.

Tijekom boravka Hrvoje, Davor i Ranko bili su smješteni u hotelima, a jedno noćenje bilo je organizirano i u pustinji Wadi Rumi u čuvenim "svemirskim" šatorima pod zvjezdanim nebom.

VEZANI ČLANCI

Ratkić ističe i da su tijekom svog posjeta vidjeli sve što je u Jordanu moguće vidjeti, a to uključuje mnoge turističke atrakcije. Među njima se nalazi i Jerash koji mnogi nazivaju Pompejima Bliskog istoka. Riječ je o jednom od najbolje očuvanih klasičnih antičkih gradova i tipičnom primjeru rimskog urbanizma. Na njihovoj ruti našlo se i brdo Nebo. To je mjesto s kojeg je Mojsije vidio Obećanu zemlju i gdje je sahranjen. Arapi ovo mjesto zovu Siyagha, a ono predstavlja jedno od najsvetijih mjesta u Jordanu za "ljude od knjige" - poznavatelje judaizma, kršćanstva i islama. Osim toga, u njihov planu putovanja našla se i Betanija, mjesto krštenja Isusa Krista.

Svaki turist koji se zaputi u Jordan nikako ne smije propustiti posjetiti čarobnu Petru, lokaciju u stijeni koja se nalazi na popisu sedam svjetskih čuda, kao i pustinju Wadi Rum. Tu su još i grad Aqaba koji je zbog svoje blizine Petri i Wadi Rumu stavljen u tzv. Zlatni trokut u Jordanu i idealno je mjesto za odmor na kraju putovanja od sjevera do juga. Osim toga, važno turističko odredište jest i najniža točka na svijetu, odnosno Mrtvo more sa svojih čak 430,5 metara ispod razine mora.

Kao lokaciju koja ga je oduševila Ratkić je istaknuo Petru za koji je kazao da je stvarno impozantna.

- Fascinirajuće je kako je to sve sagrađeno ako uzmete u obzir da datira još iz vremena prije nove ere - kaže te dodaje da je o ovom mjestu napisano puno, ali da nitko ne može dočarati riječima osjećaj koji čovjeka obuzme kad kroz sjenu i polutamu fascinantnog kanjona koji dužinom od 1,2 km vodi prema skrivenom gradu, izroni silueta građevine poznate kao Riznica.

- Petra je bez sumnje jedan od najvećih jordanskih blaga i glavna turistička atrakcija, koja u Jordan privlači putnike iz svih dijelova svijeta - kaže.

No, Petra nije ono što je našeg stručnjaka za odnose s javnošću najviše oduševilo, već je to pustinja Wadi Rum, koja, kako kaže, ima posebnu čar u odnosu na sve druge pustinje.

- Na 2500 petroglifa i 20.000 natpisa na stijenama dokumentirano je 12.000 godina ljudskog naselja. Vožnja džipovima po pustinji koja je toliko slikovita da je bila poprište snimanja mnogih filmova, od slavnog filma "Lawrence od Arabije", preko "Ratova zvijezda", do "Dine" - opisuje, a pitamo ga i kako mu je bilo pješačiti kroz jordansku pustinju do Petre, jer se ova lokacija nalazi na mjestu na koje se dolazi kroz pustinju.

GALERIJA Atraktivna zvijezda 'Spasilačke službe' izgled je uništila ovisnošću, sad je neprepoznatljiva

- Iskreno? Naporno… U obilazak smo krenuli u 6:30 ujutro i već vas sunce u 8 prži kao da je podne. Naravno, napor se isplatio kada ugledate Riznicu, ali i Ad Deir samostan koji je za mene impozantniji od Riznice, uz napomenu da vas do njega vodi 900 stepenica - priznaje Hrvoje koji je posebno opisao i iskustvo spavanja u šatoru u pustinji Wadi Rum te kazao da bih ga svima preporučio.

- Spavate u luksuznom, "svemirskom" šatoru u obliku kupole koja ima proziran krov i spavate pod zvijezdama, a budite se s prvim zrakama sunca. Također, u kampu nemate mobilnog signala, tako da je ovo bio idealan digitalni detox. "Čujete" samo svoje misli i tišinu - kazao je te dodao da nije propustio niti kupanje u Mrtvom moru. Naime, ovo veliko jezero jedna je od najslanijih točaka na Zemljinoj površini, a mnogi se u njemu žele okupati upravo zbog činjenice da njegova slanost ne dopušta tijelu da potone. Ovo iskustvo isprobao je i naš putnik Jordanom koji kaže da ga nikako nije mogao propustiti.

- Kupanje je dopušteno do maksimalno 10 minuta, sve više od toga nije preporučljivo. Jako je čudan osjećaj što vam tolika slanoća mora ne dopušta da potonete - prisjetio se.

Osim poznatih turističkih odredišta, ova mala PR ekskurzija uputila se i u glavni grad Jordana, Amman, koji slovi kao najliberalniji grad u arapskom svijetu, a Hrvoje nam je ispričao svoj dojam o njemu.

- Svi arapski gradovi u kojima sam bio diljem svijeta su me oduševili pa tako i Amman. No, morate se prilagoditi njihovoj kulturi življenja i pravilima koje imaju - kazao je te dodao da bi se u Jordan svakako vratio, ali da će se prvo uputiti u krajeve svijeta koje još nije vidio.

- Svaka zemlja koju posjetim na mene stavi određeni dojam i poželim se ponovo vratiti. No, preferiram posjetiti nešto što još nisam vidio, kako bih stekao novo iskustvo kroz ljude i njihovo okruženje. Mene putovanja ispunjavaju, njima širim vidike. Ali mi i pomažu da se resetiram - kaže te dodaje da Jordan turisti svakako trebaju vidjeti. Kao najbolje vrijeme za posjet ističe rano proljeće kada još nije prevruće, a lokalno stanovništvo opisuje kao jako gostoljubivo te za njih ima samo riječi hvale.

S druge, pak, strane, ono što ne može pohvaliti su cijene. Za Jordan kaže da je izrazito skupo turističko odredište.

- Tu prije svega mislim na hranu u restoranima. Dat ću vam samo za primjer. Pizza za jednu osobu je bila 30 eura - kaže te dodaje da je arapska kuhinja specifična.

- Imaju jako puno humusa, različitih okusa. I to je definitivno nešto što nikako ne smijete propustiti. Falafeli, kebabi, sarmice punjene povrćem… - kaže, a otkriva i što najčešće ponese kao sjećanje na zemlju koju je posjetio.

- Gdje god odem, volim kupiti figurice karakterističnih građevina ili simbola pa sam tako i u Jordanu kupio malu riznicu Petre. Naravno, bližnjima i prijateljima isto donesem sitnicu, to mi je tradicija koju ne preskačem gdje god se našao - kaže.

Dodajmo i da Hrvoje preferira aktivan odmor te uvijek traži neko novo iskustvo, ali ide i na one klasične turističke lokacije. Iako u svojim nogama i fotoaparatu ima skoro 40 svjetskih država, kaže da bi jako volio putovati u Japan, kao i da još nije imao priliku posjetiti Južnu Ameriku. Do sada je već skupio figurice iz gotovo cijele Europe, Amerike, Kanade, Omana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kine, Tajlanda, Vijetnama, Kambodže, Azerbejdžana, Malezije i Singapura, a poseban dojam ostavili su mu Istanbul i New York.

- Oba grada imaju nevjerojatnu energiju koja vas momentalno hipnotizira. Izdvojio bih još i Singapur koji je toliko instagramičan - kaže te dodaje da je trenutno u planiranju novogodišnjeg puta s prijateljima, a planiraju ići u toplije krajeve.

VIDEO Davor Rostuhar i supruga se pohvalili: 'Dragi ljudi, vrijeme je da podijelim s vama lijepu vijest'