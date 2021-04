Story slavi 19. rođendan s kolumnisticom Nives Celzijus: ‘Preplavi me gnušanje na spomen braka’

U sklopu rođendanskog broja, Story s ponosom predstavlja novu kolumnisticu - Nives Celzijus. U svojoj prvoj kolumni Nives se pita vole li nas muškarci onakve kakve jesmo, što je zapravo partnerstvo u vezi ili braku, što smo sve spremne podijeliti sa svojim muškarcem te gdje pronaći partnera koji nas sluša i razumije.

Foto: Goran Čižmešija/Story

Najčešća opaska s kojom se susrećem pri susretu s nepoznatim ili manje poznatim ljudima jest ona: “Još ti samo fali muž”, i to bez ugodne doze sarkazma u glasu. Svaki put, bez obzira na njezinu učestalost, potrebna mi je ozbiljna samokontrola da zadržim pribranost i uklonim onaj sardoničan osmijeh održavajući privid respekta prema bračnoj zajednici. Gnušanje koje me preplavi kada mi spomenu udaju jednako je onom kada mi ponude fileke za obrok, a jako sam gladna. Više nikada, pa ni tad! Možda mi najviše smeta stav okoline da je ulazak u brak nešto što te određuje i valuira kao ženu. Ako si udana, vrijediš. Ako si bogato udana, tvoja je misija uspješno odrađena. Iako su neki poslovni uspjesi došli tek kasnije, prekidom bračne zajednice, stvarni respekt zajednice uživala sam jedino u braku. “Udala se, sigurno ima neke kvalitete, mora da je dobra u krevetu, nešto i zna skuhati, ponizna je i poslušna, ima dovoljno pameti da se uda...”

Cijelu kolumnu Nives Celzijus pročitajte u novom broju magazina Story koji ovaj tjedan slavi 19. rođendan, a u prodaji je od srijede, 28. travnja 2021. godine.

