Štefica iz 'Života na vagi' prošle godine je bila na 5 operacija: Natukla sam kg, ali dogodila se i ljubav

Štefica Sever, bivša kandidatkinja ''Života na vagi'' privukla je mnogo pozornosti u showu jer je javno pokazivala svoje emocije. Glasna i srčana Štefica, kojoj nije bio problem pustiti suzu zbog prijatelja koje je tamo upoznala, bila je mnogima među omiljenim kandidatima. U show je ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Ipak, neke kilograme je vratila. No, za to je imala opravdan razlog. Naime, prošle je godine imala čak pet operacija zbog kojih je morala mirovati.

"U 2023-oj godini sam imala pet operacija i zbog toga sam dobila nekoliko kilograma. Sada sam rekla da je više dosta toga, pronašla sam si trenericu i počela sam ozbiljno trenirati. Prehrana je najvažnija, a poslije toga trening. Treniram četiri puta tjedno, trenutačno imam 115 kilograma, a cilj je doći ispod sto kilograma. To mi je cilj do ljeta. Sad kad grizem, mislim da je to moguće", kazala je Štefica za RTL. Operirala je dvaput ruku, hematom na desnoj nozi, koljeno te polipe na debelom crijevu.

Kako tvrdi, nakon showa je naučila da sebe mora staviti na prvo mjesto.

"Sretna sam, posložilla sam si život, malo živim s roditeljima, a malo s...hajmo reći da se dogodila ljubav. Vodim život kako hoću, nemam više teške i tmurne dane, ne pijem više nikakve tablete, udovoljavam sebi, putujem, vježbam, hodam...", komentirala je.

