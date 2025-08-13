Dino Jelusić poseban je gost na koncertu Simply The Best: 'Tina je kraljica svega – od rocka, popa do soula'

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog 23. rujna bit će domaćin jedinstvenog glazbenog događanja – Simply the Best – Rock Symphony, koncertne posvete Tini Turner, jednoj od najutjecajnijih i najpopularnijih izvođačica svih vremena. U spektakularnom glazbenom programu, publika će moći uživati u bezvremenskim hitovima poput Proud Mary, Private Dancer, What’s Love Got to Do with It, We Don’t Need Another Hero i legendarne The Best, u posebnim simfonijskim aranžmanima koji donose novu dimenziju ovim kultnim pjesmama. Na pozornici će nastupiti talentirana vokalistica Juliana Vincan, čiji glas i energija vjerno dočaravaju Turnerin prepoznatljivi stil, uz podršku simfonijskog orkestra i pratećih vokala. Ulaznice za ovaj spektal možete nabaviti putem linka https://www.lisinski.hr/hr/dogadanja/simply-the-best-rock-symphony-symphonic-hommage-to/. Ono što ovu večer čini posebnom jest gostujući nastup Dina Jelusića, jednog od najmoćnijih rock vokala današnjice. Dino će izvesti neke od najpoznatijih dueta koje je Tina Turner otpjevala s glazbenim velikanima poput: Davida Bowieja, Micka Jaggera, Bryana Adamsa, Roda Stewarta, Erosa Ramazzottija… – i to uz snažnu pratnju vrhunskog simfonijskog orkestra i rock benda! Prije odlaska u Aziju na koncerte sa svojim bendom Jelusick, DIno nam je otkrio što nas sve očekuje u Lisinskom, ali i koji su mu daljnji planovi.

Kako je došlo do suradnje na koncertu “Simply the Best Symphony” u Lisinskom? Jeste li odmah prihvatili poziv? Slušao sam mjuzikal Tina na West Endu i bio oduševljen. Kada me kao gosta u ovaj show pozvala osoba koju izuzetno cijenim i koja jako dobro razumije i podržava moj rad, nisam ni trenutka oklijevao.

Koje pjesme ćete izvoditi na ovom koncertu i kako ste ih birali? Neke Tinine duete, s Rodom Stewartom, Erosom i Bryanom Adamsom. Još ćemo točno definirati repertoar kada se nađemo na probi.

Kako doživljavate glazbu Tine Turner i što vam njezin repertoar znači osobno i profesionalno? Tina je kraljica svega – od rocka, popa do soula. Nakon što sam pogledao Tina mjuzikal u Londonu, samo sam potvrdio koliko ju volim.

Postoji li neka pjesma Tine Turner koju ste oduvijek željeli izvesti uživo? "'Steamy Windows' i 'We Don't Need Another Hero' imaju posebno mjesto u mom srcu. Album 'Twenty Four Seven' također."

Kako je raditi s filharmonijom i tribute bendom Golden Tina? Donosi li simfonijski aranžman novu dimenziju izvedbama?

Nisam još radio s njima, ali vjerujem da će biti posebno prema onome što sam uspio poslušati.

Vaš bend Jelusick uskoro nastupa u Koreji? Jelusick sada po prvi put ide svirati u Koreju i jedva čekamo. Naš menadžer i ja bili smo tamo poslovno i pripremali teren za bend, iako je naš agent i partner u Koreji, Nikica, već odradio veliki dio pripremnog posla i dogovora."

Nastupili ste na Formula E-Prixu u Jakarti. Kakvo je bilo iskustvo? Ima li razlike u nastupima u Aziji i Europi? E-Prix je bio vrh. Uvijek je lijepo pjevati u Indoneziji.

Kako je došlo do suradnje s južnokorejskim bendom YB? Povezao nas je Nikica Dorešić, Hrvat koji živi u Koreji i veliki je poznavatelj mog opusa. Predstavio je YB-u sve što sam radio i odmah smo kliknuli. YB i njihov pjevač, velika rock zvijezda u Koreji, veliki su fanovi Jelusicka, naše muzike i glazbenog stila.

Koji su planovi za tu suradnju? Bit će dva koncerta u Južnoj Koreji i četiri u Hrvatskoj. Drago mi je da ih dovodimo u Hrvatsku – svirat će na raznim mjestima: od Špancirfesta, Boogalooa, Rijeke, pa do završnog velikog koncerta u dvorcu u Valpovu.

Gdje će još nastupati Jelusick ovog ljeta? Očekuje vas i koncert u Boogaloo 11.10.? Upravo smo odsvirali fenomenalan festival u Švedskoj, a zatim i u Bugarskoj. Onda kreću pripreme za koncert u Boogaloo-u 11.10.2025., gdje ćemo promovirati novi album koji izlazi 19.9.2025.