Stankica iz 'Gospodina Savršenog' objavila potresne fotografije: Uništili ste mi tijelo — ali nisam umrla

Bivša natjecateljica u showu "Gospodin Savršeni" Stankica Stojanović prošla je kroz težak period u zadnjih godinu dana i to zbog estetskih zahvata na kojima je bila, a čiji joj je rezultat stvorio brojne zdravstvene probleme o čemu je pisala i na društvenim mrežama. Objavljivala je brojne fotografije u kojima je pokazala kakve su joj komplikacije stvorili fileri, a pričala je i o cijelom oporavku nakon užasa kroz koji je prošla. Stankica je sada podijelila niz fotografija koje dokumentiraju tešku borbu kroz koju je prolazila, prikazujući natečeno i izranjavano lice te trenutke iz medicinskih ustanova. Uz potresne slike, objavila je i dugačak, emotivan status u kojem je otkrila djelić svoje bolne priče o preživljavanju, izdaji i ponovnom rađanju. Njena hrabrost da podijeli tako intimne i teške trenutke naišla je na lavinu podrške, ali i zabrinutosti njenih brojnih pratitelja.

- Nisam objavljivala bol. Nisam tražila publiku dok sam se borila da preživim ono što nije smjelo da se desi. Dok ste mi gasili svjetlo, ja sam učila da ga ponovno zapalim. Sama. Uništili ste mi tijelo — ali nisam umrla. Uništili ste mi posao — ali nisam nestala. Pokušali ste mi oduzeti dostojanstvo — ali to niste mogli, jer ono ne pripada vama. Nisam govorila dok ste slali poruke mojim klijentima, dok ste iz udobnosti svog kukavičluka srušili ono što sam godinama gradila. Umjesto istine — prijetnje. Umjesto odgovornosti — tišina. A sve to dok sam ležala s ranama koje vi nikad nećete imati hrabrosti ni da priznate, a kamoli izliječite. Ali znajte ovo: niste me uništili. Samo ste mi dali materijal da se ponovo rodim. Ja danas nisam ista žena. Ja sam verzija sebe koju ste vi slučajno stvorili — pokušavajući me slomiti. Ove slike nisu estetika. Ovo je dokument otpora. Tijelo koje se vratilo sebi. Lice koje je preživjelo istinu. Duša koja se slomila, ali se bori.

Za sve one koji prolaze kroz sličnu tišinu: ne morate vikati da biste bili snažni. Sam opstanak je pobuna. A istina, kad jednom progovori, ruši sve što je bilo građeno na lažima. Preživjela sam vas. I sad ću pričati svoje iskustvo na koje mi nitko ne može uzeti pravo. Izraelska poslovica: “neko ne treba prodavati ni dijelove za auto, jer je mnogo zajebao sa medicinskom opremom - napisala je u svojoj objavi na Instagramu. Nakon što je objavila ove potresne fotografije na kojima je pokazala kroz što je sve prošla nakon što je stavila filere u lice, obožavatelji su joj pružili podršku.

- Na ove fotografije se čovjek nikad ne navikne i nikad nisu manje strašnije i zapanjujuće. Volim te. Kako me obuzme osjećaj ponosa na zadnjoj slici!!! Jednostavno. Baš mi je žao što si prošla kroz sve ovo. Mogu samo zamisliti tvoju bol, fizičku ali i onu duševnu. Bogu hvala, sve je to iz tebe i danas izgledaš baš lijepo. Kako ti je duša i da li je ona dobro, to ti znaš najbolje a iskreno se nadam da je i ona zacijelila.

