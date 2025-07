Stallone se emotivnom porukom oprostio od Hulka Hogana i prisjetio se njihove suradnje: 'Srce mi se slama'

Glumac Sylvester Stallone emotivnom se objavom na društvenim mrežama oprostio od hrvačke i glumačke legende Hulka Hogana, prisjećajući se njihove suradnje na kultnom filmu "Rocky III". Stallone je podijelio uspomene na Hoganovu vještinu, ali i na opasan incident koji se dogodio tijekom snimanja njihove slavne scene borbe. "Imao sam zadovoljstvo upoznati ovu briljantnu osobnost i šoumena kad je imao 26 godina. Bio je apsolutno divan i njegova nevjerojatna vještina učinila je 'Rockyja III' nevjerojatno posebnim. Srce mi se slama. Teško mi je povjerovati da ga više nema", napisao je 79-godišnji Stallone, dijeleći fotografiju iz zajedničke scene koja je obilježila filmsku povijest. Za Stallonea je ovo još jedan bolan gubitak, nakon što su ga posljednjih godina napustili i kolege iz Rocky franšize, Burt Young (Paulie) i Carl Weathers (Apollo Creed).

Njihova suradnja na filmu "Rocky III" iz 1982. godine ostala je upamćena po spektakularnoj sceni humanitarnog meča između Rockyja Balboe i svjetskog prvaka u hrvanju, lika imena Thunderlips, kojeg je utjelovio upravo Hogan. Stallone se s divljenjem prisjetio Hoganove profesionalnosti i gotovo nadljudske kontrole. "WOW, HULK je bio najbolji. Fantastičan sportaš koji je bacao najnevjerojatnije udarce od svih. Budući da je bio goloruk, mogao sam doslovno osjetiti kako mi njegov udarac dodiruje kožu, a opet je znao točno kada se povući... Nevjerojatno!", napisao je Stallone u jednoj od ranijih objava, ističući preciznost koju je rijetko tko posjedovao, pogotovo sportaš takve snage i veličine. Upravo je ta Hoganova vještina scenu učinila toliko uvjerljivom i legendarnom.

No, snimanje nije uvijek teklo glatko, a Stallone je otkrio i jedan zastrašujući trenutak koji je mogao završiti tragično. Tijekom snimanja borbe, Hogan je izveo skok kako bi zadao udarac koljenom, no njegova je potkoljenica svom snagom udarila Stallonea u ključnu kost. "Njegova cjevanica se srušila poput divovskog stabla na moju ključnu kost i ja sam pao na pod. Bojao sam se pogledati rame desetak minuta... Rekao sam 'nemojte me okretati, ne mičite me', jer sam bio siguran da mi kost viri iz gornjeg dijela prsa", prisjetio se Stallone intenziteta udarca. Taj ga je trenutak uvjerio da je Hogan davao sve od sebe, unoseći nevjerojatnu energiju i strast u svaku scenu.

Unatoč opasnom incidentu, Stallone nikada nije zamjerio Hoganu. Naprotiv, taj je događaj samo učvrstio njegovo poštovanje prema Hoganu kao sportašu i performeru. Hoganova predanost nije bila ograničena samo na filmski set; ona je bila ključ njegova uspjeha koji je transformirao profesionalno hrvanje. Prije njega, hrvanje je bilo popularno u regionalnim krugovima, no Hoganova karizma, plava kosa i krilatica "Hulkamania" pretvorili su WWE u globalni fenomen. Otvorio je vrata budućim zvijezdama poput Dwaynea "The Rock" Johnsona i Johna Cene, koji su, slijedeći njegov put, također ostvarili uspješne karijere u Hollywoodu.

Osim Stallonea, od Hogana su se oprostile brojne zvijezde i institucije. WWE je izdao priopćenje u kojem ga naziva "jednom od najprepoznatljivijih figura pop kulture", dok je Dwayne "The Rock" Johnson podijelio dirljivu osobnu priču. Prisjetio se kako je kao 12-godišnji dječak u Madison Square Gardenu uhvatio Hoganovu traku za glavu i vratio mu je u svlačionici, a Hogan mu je obećao i poklonio novu mjesec dana kasnije. "Samo 17 godina kasnije, stojim usred ringa i suočavam se s tobom – jednim od mojih hrvačkih heroja u glavnom meču WrestleManije. Ti si možda 'prolijedio baklju' meni te noći, ali ti si, prijatelju moj... 'napravio kuću'. Hvala ti za kuću, brate", napisao je The Rock, odajući počast čovjeku koji je rasprodavao arene diljem svijeta.

Rođen kao Terry Bollea, Hogan je postao sinonim za hrvanje 1980-ih. Njegova pobjeda nad Iron Sheikom 1984. godine označila je početak "Hulkamanije", a trenutak kada je na WrestleManiji III pred više od 93.000 ljudi podigao i bacio Andréa the Gianta, teškog 236 kilograma, ostaje jedan od najlegendarnijih trenutaka u povijesti sporta. Njegov utjecaj nadišao je ring, a unatoč kontroverzama koje su ga pratile, ostaje jedna od najvažnijih figura u povijesti zabave. Iza sebe je ostavio suprugu Sky Daily te djecu Brooke i Nicka, kao i nasljeđe koje će generacije pamtiti.