Omiljeni radijski voditelji iznenadili su slušatelje u eteru Otvorenog radija: Nas troje odlazimo, mi idemo

Voditelji Ivana Mišerić i Filip Han te producent Bruno Bucić jutros su se iznenada oprostili od svojih slušatelja na Otvorenom radiju koje su godinama uveseljavali svakog jutra. Publika ih je ove godine nagradila i Večernjakovom ružom u kategoriji Radijska emisija godine i tada je na pozornici dok se zahvaljivala, Ivana Mišerić rasplakala gledatelje i publiku u HNK- pričom o malenom Noi. Sasa su Ivana, Filip i Bruno odlučili krenuti u neke nove poslovne izazove.

- Zadnje jutro na Otvorenom, nas troje odlazimo, mi idemo. Obećala sam si regulaciju osjećaja, da ostanem suha u očima, već se dogodio potop. Hvala što ste nas prihvatili takvi kakvi jesmo i pustili nas blizu. Napravili ste bolje ljude od nas. Ovaj radio mi je bio dom i obitelj. I ljudi koji su ovdje i ljudi koje ne vidimo, ali ih osjetimo svako jutro. Kad mi je bilo najteže, ovo me je izvuklo i vratilo me u život, održalo me na životu. To je činjenica. Hvala vam, dobri ljudi, bili ste najbolje društvo u ovoj svakodnevici. I hvala Otvorenom radiju i svima s kojima smo dijelili svakodnevicu. Puno vas volim. - rekla je Ivana Mišerić opraštajući se od slušatelja. Opraštajući se od slušatelja Filip je rekao kako se u ovih 10 godina štošta dogodilo i privatno i poslovno i rekao je: - Bilo mi je najdraže svako jutro tu doći i svaku stvar podijeliti sa svima. Jako to cijenim. Najljepših 10 godina. Bruno se zahvalio slušateljima što su ih uvijek savjetovali i štitili.

- Hvala što ste bili tu i nekad kad je nama bilo teško. Možda to niste ni znali, ali olakšali ste. Hvala vam. Bolji smo zbog vas - poručio je. Kada su ove godine osvojili Večernjakovu ružu Ivana je rekla: Prvo, želimo se zahvaliti što su nas odabrali. Znamo da imaju puno izbora, pa ako su se odlučili za nas, to znači da prepoznaju našu iskrenost. Mi smo troje potpuno različiti, ali uvijek dajemo najbolje od sebe. Tko god se osjeća odbačeno ili usamljeno, uvijek može doći kod nas. Mi smo tu. Ovaj uigrani radijski trio nije otkrio koji su im daljnji planovi i hoće li svatko krenuti svojim putem ili ćemo ih uskoro slušati zajedno na nekoj drugoj radio postaji.