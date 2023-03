Srpski predstavnik 'prešišao Mamu ŠČ!' na kladionicama: Luke Black je na 14. mjestu, a Let 3 na 17.

Luka Ivanović, poznatiji kao Luke Black, pobijedio je sinoć na srpskom izboru za pjesmu Eurovizije - Beoviziji, s pjesmom "Samo mi se spava", a s kojom će Srbiju predstavljati u svibnju u Liverpoolu. Srbija nastupa u prvoj polufinalnoj večeri, 9. svibnja, zajedno s predstavnicima Hrvatske, Latvije, Irske, Norveške, Portugala, Malte, Švedske, Moldavije, Švicarske, Izraela, Nizozemske, Finske, Azerbejdžana i Češke.

Odmah jutro nakon Luka je 'prešišao' naš riječki rock bend Let 3 na kladionicama te je trenutno Srbija na 14., a Hrvatska na 17. mjestu. Dodajmo i da je Srbija sredinom veljače bila na 18. mjestu, čak i prije nego se znalo s kojom će pjesmom nastupiti na Euroviziji.

Foto: Screenshot

Eurovizija je najavljena za sredinu svibnja, a kako se datum približava zna se sve veći broj predstavnika i pjesama koje će izvesti. Na službenim stranicama natjecanja prati se popularnost pjesama na društvenim mrežama i streaming platformama, a prije nekoliko dana objavili su i kompilacijski video najgledanijih nastupa i videa za veljaču. Među dvadeset najgledanijih, na visokom trećem mjestu našao se i hrvatski predstavnik, riječki rock bend Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ'.

Što se tiče ostalih, u prvih deset istaknuli su se slovenski Joker Out, norveški Alexander Rybak, talijanski Maneskin, francuska La Zarra, Španjolke Chanel i Blanca Paloma i Albanac Luiz Ejlli. Ispred nas, na drugom mjestu našao se ruski Little Big s pjesmom iz 2020., 'Uno'. Prvo mjesto zauzela je Norvežanka Alessandra s ovogodišnjim hitom 'Queen Of Kings'.

Inače, pjesma 'Mama ŠČ!' prikupila je preko 2,1 milijun pregleda, dok na službenom videu HRT-a s Dore ima impresivnih 3,7 milijuna. Pjesma 'Samo mi se spava' od sinoć ima nešto više od 415 tisuća pregleda.

Dodajmo da su riječki rockeri spremni napraviti glazbeno-scenski spektakl, kao što su ga napravili i na našem izboru u Opatiji. Članovi grupe tada su se na pozornici Dore se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama. Na natjecanje su stigli velikim traktorom vozeći se u prikolici, a osvojili su srca i žirija i publike.

VIDEO Mama ŠČ! treća najgledanija pjesma Eurovizije na službenim stranicama u veljači