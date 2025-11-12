Naši Portali
NOVO OČITOVANJE

Oglasio se Marko Perković Thompson povodom izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića

Zagreb: Marko Perković Thompson nastupio na svečanom dočeku hrvatske rukometne reprezentacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 10:03

Očekujemo profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa, poručuje u svojoj objavi glazbenik

Marko Perković Thompson na svojoj je Facebook stranici prenio novu poruku svojim obožavateljima, a ova poruka tiče se izjave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vezana je uz pjesmu "Bojna Čavoglave". "Dragi prijatelji, povodom izjave gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, o navodnom očitovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s presudom Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" kako Tomašević tvrdi da je ta presuda neustavna, želimo istaknuti da ta tvrdnja ne odgovara istini. Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela.", napisao je glazbenik u uvodu svoje izjave.

U nastavku je dodao: "Tim Marka Perkovića Thompsona neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat ćemo se tek nakon što nam Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama. Nakon službenog odgovora naš tim će odlučiti o sljedećim koracima. Također, netočna je tvrdnja da je Marko Perković Thompson „zabranjen u Puli“ ili bilo gdje drugo. Niti jedna institucija, tijelo državne vlasti ili sud nisu donijeli odluku koja bi podrazumijevala zabranu njegovih nastupa. Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama. Očekujemo profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.
Komentara 59

Pogledaj Sve
Avatar Thor
Thor
10:09 12.11.2025.

Ajmo skupiti 500 000 Hrvata na glavnom zagrebačkom trgu i poslati poruku Tomaševiću i možemovcima!?

NE
nebiseštelmešati
10:31 12.11.2025.

To sad znači da ni Milutin Kekin više ne bu smel nastupati , i on je vikal ZDS .

Avatar whirlwind
whirlwind
11:06 12.11.2025.

-ZDS je ustaški pozdrav, ali za Visoki prekršajni sud ne i kad se koristi u obilježjima HOS-a i 'Bojni Čavoglave', dok se Ustavni sud o tim iznimkama nije izjašnjavao-

Kupnja