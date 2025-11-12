Oglasio se Marko Perković Thompson povodom izjave gradonačelnika Tomislava Tomaševića

Marko Perković Thompson na svojoj je Facebook stranici prenio novu poruku svojim obožavateljima, a ova poruka tiče se izjave gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića i vezana je uz pjesmu "Bojna Čavoglave". "Dragi prijatelji, povodom izjave gradonačelnika Grada Zagreba, Tomislava Tomaševića, o navodnom očitovanju Ustavnog suda Republike Hrvatske u vezi s presudom Visokog prekršajnog suda vezano za pjesmu "Bojna Čavoglave" kako Tomašević tvrdi da je ta presuda neustavna, želimo istaknuti da ta tvrdnja ne odgovara istini. Ustavni sud Republike Hrvatske nikada nije donio odluku o navedenoj presudi, što je činjenica koja je lako provjerljiva u javno dostupnim zapisnicima i rješenjima tog tijela.", napisao je glazbenik u uvodu svoje izjave.

U nastavku je dodao: "Tim Marka Perkovića Thompsona neće komentirati medijske istupe i političke interpretacije gradonačelnika u vezi najma Arene Zagreb za drugi Thompsonov koncert. Očitovat ćemo se tek nakon što nam Grad Zagreb dostavi službeni odgovor na zahtjev za najam Arene Zagreb, sukladno propisanim procedurama. Nakon službenog odgovora naš tim će odlučiti o sljedećim koracima. Također, netočna je tvrdnja da je Marko Perković Thompson „zabranjen u Puli“ ili bilo gdje drugo. Niti jedna institucija, tijelo državne vlasti ili sud nisu donijeli odluku koja bi podrazumijevala zabranu njegovih nastupa. Radi se isključivo o odlukama pojedinih lokalnih vlasti, temeljenima na njihovim političkim procjenama i netrpeljivosti, a ne na zakonskim ili sudskim odlukama. Očekujemo profesionalan i transparentan nastavak procesa te službenu komunikaciju na temelju zakona, a ne medijskih istupa.