Nesuđena princeza i slavna pjevačica postat će majka: 'Ovo je bilo iznenađenje'

Ellie Goulding (34) očekuje svoje prvo dijete sa suprugom trgovcem umjetninama Casparom Joplingom.

Britanska pjevačica, koja je sada trudna 30 tjedana, rekla je da je par isprva saznao za trudnoću na prvoj godišnjici braka još u kolovozu, dodajući da je to bilo iznenađenje.

Razgovarajući s britanskim Vogueom iz svog doma u Gloucestershireu, kantautorica poznata po hitovima "Love Me Like You Do" i "Lights" rekla je da je u kolovozu prije otkrića održala online koncert u V&A muzeju.

Foto: Instagram

- Održali smo jedan koncert. Bila sam trudna i nisam imala pojma. To je bilo u vrijeme kad smo Caspar i ja nakratko otputovali, jer nam je bila godišnjica braka. To nije bio plan. Činilo se da pomisao na trudnoću ne bi mogla biti stvarnost. Trudnoća me nekako natjerala da se osjećam čovjekom.

Zbog trudnoće se osjećam nekako kao čovjek. Imam obline koje nikad prije nisam imala. Uživam u njima. Moj muž uživa u njima, rekla je Goulding.

Ellie je inače bivša djevojka princa Harryja, a u braku je od 2019. godine. Raskošna svadba pjevačice i Caspara održala se u New Yorku nakon dvije godine veze. Ellie je promijenila čak četiri vjenčanice, a neki od slavnih uzvanika bili su pjevač James Blunt, princeze Beatrice i Eugenie, glumac Orlando Bloom, njegova zaručnica Katy Perry te glumica i manekenka Sienna Miller.

Suprug i ona su nakon vjenčanja medeni mjesec proveli u Hrvatskoj, točnije na Hvaru.