NA BAČVICAMA

Splitski glazbenici odali počast kolegi koji je ostavio traga na našoj sceni

Foto: Saša Stojanović Sapa, Hgu Split
13.11.2025.
u 16:51

Remi ne samo da je ostavio trag u splitskoj i hrvatskoj glazbi , već i onaj poseban u srcima kolega, jer gotovo da u Splitu i nema glazbenika koji nije surađivao s Remijem, sjedio s njim u studiju do kasnih jutarnjih sati…ali nažalost i onih koji tu suradnju nisu dočekali, zbog njegovog preranog odlaska

Bačvice su sinoć ponovno odzvanjale ritmovima dalmatinske zabavne i pop glazbe u spomen na vrhunskog splitskog glazbenika i aranžera, neponovljivog Remija Kazinotija . Pod okriljem dobrog domaćina 'Music club Versi HGU Memories posvećene Remiju Kazinotiju zasigurnoje bila emotivna glazbena večer obitelji i prijatelja kojih je uistinu bio širok krug.

Remi ne samo da je ostavio trag u splitskoj i hrvatskoj glazbi , već i onaj poseban u srcima kolega, jer gotovo da u Splitu i nema glazbenika koji nije surađivao s Remijem, sjedio s njim u studiju do kasnih jutarnjih sati…ali nažalost i onih koji tu suradnju nisu dočekali, zbog njegovog preranog odlaska. Brojni glazbenici, kolege, prijatelji i ljubitelji Remijeva stvaralaštva okupili su kako bi zajednički odali počast njegovom neizbrisivom doprinosu dalmatinskoj i hrvatskoj glazbenoj sceni. Tomislav Mrduljaš , predsjednik HGU Split , u par emotvnih rečenica prisjetio se prvenstveno svogaprijatelja Remija ,dok su se iza njegovih leđa redale slike iz njihovog zajedničkog obiteljskog i glazbenog života , a koje su kod prisutnih izmamile i pokoju skrivenu suzu.

Splitski glazbenici u počast Remiju Kazinotiju
1/49

Vinko Barčot, koji je za ovu večer došao posebno iz Vela Luke , istaknuo je koliku je važnost Remi imaoza njegove pjesme , koje su upravo zbog Remija i postale i ostale generacijama među „sviton“ . Mješovita klapa Filip Dević pjesmom „Ludo moje more“ je obilježila duge godine rada pod Remijevimumjetničkim vodstvom , a zatim su se s bine čule Remijeve uspješnice koje su Versi pretvorile ujednuveliku klapu glazbenika . Nakon što je Royal band rasplesao prisutne , pridružio im se Petar Dragojević i nastavio u istomritmu. Večer je bila na vrhuncu kada je dugogodišnji prijatelj i najprije dobar čovik i zaljubljenik u dalmatinsku pismu Edo Bralić otpjevao „Ne diraj moju ljubav“ uz pljesak i na opće oduševljenje svihprisutnih.

Sa zadnjim tonovima te skladbe , Jole je već bio na pozornici i zajedno s Petromuz pjesmu„Morski vuk“ nastavio pjesmom zabavljati glazbenike . Remijeva supruga Jadranka, kći Bruna i sin Karlo zahvalili su se HGU Split na ovoj divnoj večeri , kojoj su prisustvovali Vesna i Davor Dragojević, Tonći Huljić, Ivo Jagnjić, Duško Mucalo, Leo Škaro, TihoOrlić, Mirela Meić, Marsel Benzon i mnogi drugi glazbenici.. Ova večer još je jednom potvrdila koliko je Remi Kazinoti ostavio traga u glazbenoj zajednici – nesamo svojim radom, nego i ljudskošću, mentorstvom i predanošću koja je inspirirala generacije.

Ključne riječi
showbiz HGU Split remi kazinoti

