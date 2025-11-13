Naši Portali
LJUBAV JE NA SELU

Jedan farmer požalit će što se tako brzo prepustio emocijama i ovo će obznaniti kandidatkinjama

Foto: RTL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 15:04

Anita Martinović poželjet će doznati još pikanterija pa će okupiti sve sudionike i sama ih ispitati

Nakon još jednog veselog tuluma na kojem je bilo i svađa i poljubaca, jutro nakon bit će rezervirano za sabiranje dojmova. I dok će se neki sjećati samo dobre zabave, neki će doručak iskoristiti za tračanje konkurencije. „Želi ga osvojiti i ne dopušta mu da komunicira sa mnom“, požalit će se jedna dama. Tomislavova Miljana otkrit će, pak, što se događalo s Dejanom koji ju je na tulumu pokušao poljubiti i je li na kraju ipak pokleknula. Anita Martinović poželjet će doznati još pikanterija pa će okupiti sve sudionike i sama ih ispitati. Bit će tu međusobnog okrivljavanja, obećanja i priznanja koja je malo tko očekivao: „Otvorili smo se jedno drugome i tu su s moje strane emocije malo proradile.“

No jedan farmer požalit će što se tako brzo prepustio emocijama pa svojim kandidatkinjama obznaniti da ih više neće zapostavljati. Kako bi pomalo usnulu atmosferu nakon tuluma malo razbudila, Anita je za farmere i kandidatkinje osmislila seoske sportske igre u čak četiri discipline, koje su itekako probudile natjecateljski duh. Tko živi za pobjedu, a tko za ljubav, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.
Ključne riječi
showbiz Ljubav je na selu

