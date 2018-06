Soviet Soviet, She Loves Pablo, Surka Beatbox i Diskodelija zaključuju lineup Regius festivala!

Regius festival službeno je zaključio lineup ovogodišnjeg izdanja! Na festivalu koji će se održati od 13. do 15. srpnja u Šibeniku nastupit će Soviet Soviet, She Loves Pablo, Surka Beatbox i Diskodelija. Ovi sjajni bendovi pridružuju se na pozornici Regiusa već ranije najavljenim bendovima My Baby, Krankšvester, ABOP, Krešo Bengalka, Ogenj i Svemirko.

Soviet Soviet odlični je post punk trio koji je osnovan 2008. godine u talijanskom Pesaru. Bend je već 2009. godine privukao publiku prvim singlovima, a poznati su po energičnim live nastupima diljem Europe. Unatoč činjenici da su iz Italije, Soviet Soviet publiku su osvojili pjesmama na engleskom, a ovi post punkeri igraju se s raznim žanrovima te uvijek nastoje nešto novo približiti svojoj publici. Groove/stoner bend She Loves Pablo osnovan je 2006. godine, a od samog početka aktivno nastupaju i osvajaju publiku diljem regije. Prvi album "Mother Of All" objavili su 2009. godine, uslijedio je "Burn And Levitate" 2013. godine, a posljednji album "Try Mandarin" objavili su 2016. godine. Aktivnoj koncertnoj sezoni dodali su i šibenski Regius.

Surka Beatbox iliti Ante Prgin je hvaljeni multiinstrumentalist koji surađuje s brojnim glazbenicima s domaće scene. Svojim beatbox projektom spaja sva svoja znanja u jedno, a improvizacija svake pjesme čini svaki njegov nastup jedinstvenim iskustvom. Pozornica Regiusa sigurno će mu "sjesti" kako treba, a publiku neće ostaviti ravnodušnom. Art-rock, gothic-psihodelija i noise opisuju šibensku post punk trojku Diskodelija koja skupa s već spomenutim bendovima zaključuje lineup moćnog osmog Regiusa. Na domaćem terenu uvijek se snalaze najbolje, a to će dokazati i nastupom na Regiusu.

Jeftine karte, besplatan kamp te sunce, more i ostale divote Šibenika pravi su izbor za guštanje odmah na početku ljeta. Regius festival je u dosadašnjih sedam izdanja posjetilo preko 10.000 ljudi, a ove godine ih se očekuje još i više.

Ulaznice za Regius festival možete nabaviti u pretprodaji, a u ponudi su jednodnevne i festivalske ulaznice. Za jednodnevnu kartu izdvojit ćete samo 80 kn, dok je festivalski upad 120 kuna.