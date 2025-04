Šokirali mnoge! Nakon burnog razvoda, slavni glazbenik (63) potvrdio vezu s atraktivnom glumicom (59): 'Bježi od njega'

Glumica Elizabeth Hurley i glazbenik Billy Ray Cyrus iznenadili su javnost objavom svoje veze na Uskrs. Vijest o njihovoj vezi izazvala je čuđenje kod mnogih, no ne i kod Hurleyinog sina Damiana (23), koji nalikuje svojoj majci. Mladi britanski glumac i model pozdravio je romantičnu fotografiju para slavljeničkim emotikonom i crnim srcem. Damian je sin Elizabeth Hurley i američkog poduzetnika Stevea Binga.

Novopečeni par, čija je veza procvjetala nekoliko mjeseci nakon finalizacije Cyrusovog teškog razvoda, uputio je uskrsne čestitke svojim obožavateljima putem zajedničke objave na Instagramu. Podijelili su fotografiju na kojoj se maze pored ograde u polju. Hurley (59) je blistala u plavoj kariranoj košulji i izblijedjelim trapericama, upotpunivši izgled slamnatim šeširom i velikim sunčanim naočalama. Cyrus (63), poznat po hitu "Achy Breaky Heart", nosio je zelene zečje uši preko svoje duge kose i poljubio je Hurley u obraz.

Reakcije obožavatelja bile su raznolike, od šokiranih do zabrinutih. Neki su izrazili zabrinutost zbog Cyrusovih političkih stavova i prošlih odnosa, dok su drugi jednostavno bili iznenađeni ovim neočekivanim parom. "I na ovaj sveti dan, sve što mogu reći je DJEVOJKO... TREBA TI ISUS", napisao je jedan obožavatelj. "On je Trumpov pristaša. Žao mi je. Izgubit ćeš neke ljude", savjetovao je jedan obožavatelj glumici iz "Strictly Confidential". "Oh, tko drugi ovo nije imao na svojoj bingo kartici za 2025.?" upitao je jedan komentator. "Neee!! Samo neee! Bježi Elizabeth", savjetovao je jedan. "Pita li se itko zašto ona ne vidi [emoji crvene zastavice]?" pitao je drugi.

Unatoč negativnim komentarima, par je dobio podršku od prijatelja iz industrije. Stilistica Ann Caruso i bivša voditeljica emisije "What Not To Wear" Trinny Woodall uputile su im tople uskrsne čestitke. Hurley i Cyrus upoznali su se 2022. godine tijekom snimanja filma "Christmas in Paradise". Njihov odnos prerastao je iz poslovnog u romantični, a Hurley je nedavno nagovijestila vezu objavom videa na Instagramu u kojem pleše uz Cyrusovu pjesmu "She's Not Cryin' Anymore".

