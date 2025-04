Hedviga iz 'Braka na prvu' bori se s teškom dijagnozom, a sad je otkrila sretnu vijest: 'Čudo naše'

davor bruketa piše za večernji:

Jedinstven uvid u estetiku Wesa Andersona i njegovu neponovljivu opsesiju detaljima

Njegova filmografija broji tek nešto više od deset dugometražnih filmova i nekoliko kratkih, ali svaki od njih postao je estetski i emocionalni potpis jedne generacije, od "The Royal Tenenbaums" i "Moonrise Kingdom", preko "Fantastic Mr. Fox", pa sve do "The Grand Budapest Hotel" i "The French Dispatch".