Sofia Vergara odlična je u ulozi narko gazdarice, pomogao joj je i materinji jezik, a nije odmogla prosječna prostetika

Griselda, Netflix

Teško bismo se sjetili neke ženske osobe iz svijeta kriminala koja je toliko puta uprizorena na malom ili velikom ekranu kao što je to Griselda Blanco. Pa po broju uprizorenja mogla bi se mjeriti i sa samim Pablom Escobarom. S time što Escobara nije nikada tumačio neki hollywoodski ljepotan, osim ako nemate ništa protiv da i Benicia del Tora smjestimo u tu kategoriju. U “Cocaine Godmother Griseldu” je tumačila sama Catherine Zeta-Jones, a u Net- flixovoj seriji tumači je Sofia Vergara. S time da je kod lijepe Kolumbijke bio dorađivan nos, što nam nema nekog smisla s obzirom na to da stvarna Griselda i Vergara nemaju baš ništa zajedničkog što se izgleda tiče pa to ne popravlja niti korekcija nosa. No, Sofia Vergara dokazala je ulogom narko gazdarice da je doista odlična glumica pogotovo ako joj se omogući da glumi na materinjem jeziku. A k tome, rekli smo, Griselda je uprizorena niz puta na različite načine, pa je prostor za neku osobnu interpretaciju ipak bitno smanjen. Ne bez razloga, Griseldu su zvali “kokainskom kumom” ili “crnom udovicom”, i to se iz serije prilično jasno vidi, a bez da se pribjegavalo krajnje eksplicitnim scenama krvoprolića, ono je dozirano pravilno te ne smeta priči o ženskom pandanu Pabla Escobara. No, kao i o najpoznatijem šverceru droge u povijesti, i o Griseldi postoje ovakve i onakve priče pa je dosta teško točno dokučiti kakva je ona bila osoba, kako je došla do vrha kolumbijskog šverca narkoticima gdje je, opet se tvrdi bez krajnje potvrde, bila i dijelom Medellinskog kartela, najpoznatije skupine krijumčara droge u svjetskoj povijesti. Da je Griselda bila karijerni kriminalac govori i jedna zgodna činjenica, najmlađeg je sina nazvala - Michael Corleone Blanco. Postoji i još jedan detalj, a to je da serija počinje rečenicom upravo Pabla Escobara koji kaže: “Jedini muškarac kojega sam se ikada bojao bila je žena imena Griselda Blanco.” Ništa čudno jer po okrutnosti nije bila daleko, a nije prezala niti od toga da ubije svu trojicu svojih muževa. No, nije sigurno da su se njih dvoje ikada upoznali, iako je Escobar za Griseldu znao. Seriju je napravio dio ekipe koja je radila i “Narcos”, no ovdje je priča više usmjerena na način da se radi o ženi koja se nastoji probiti u najsurovijem muškom svijetu, što i jest istina, ali nije možda i jedino što se moglo prikazati kada se radilo o ondašnjem Medellinu ili Miamiju gdje je Griselda napravila prve korake svoje “karijere”. Tako je serija ocijenjena dobro i prihvaćena dobro od publike i kritike, no možda bi dojam bio još i bolji da je uloženo više ambicije kao što je to bio slučaj s originalnim “Narcosom”. Ali je još jednom Netflix pokazao zašto je i dalje vodeći streamer.

Masters of the Air, Apple TV+

Kako smo veliki fanovi serija “Band of Brothers” ili “Pacific”, jako smo puno očekivali od ove serije koju potpisuje upravo Steven Spielberg kao izvršni producent. U seriju je uloženo 250 milijuna dolara, a vidi se i zašto. Ima doista impresivnih kadrova bombardera u zraku, posade u njima koja je na trenutke naprosto glineni golub na milosti i nemilosti nacističkim flakovima i lovcima. Međutim, nekako nam se čini kako je nedostajalo malo hrabrosti, upravo onakve kakvu je Spielberg kao redatelj pokazao u prvih 15 minuta “Spašavanja vojnika Ryana”. I od ovoga što se vidi u seriji život je posade bombardera bio daleko opasniji, prema doista obilnim materijalima iz tog doba, no ovdje se taj dojam ne stvara. Zatim, Austin Butler, jedan od najboljih Elvisa u povijesti, izgubljen je u moru kožnjaka i šapki koji seriji daju nekakav dojam bombarderske modne piste, a ne ljudi sulude hrabrosti koji po nemogućim hladnoćama putuju da bi izbacili smrtonosni teret negdje na neprijateljski cilj. U serijama i filmu koji smo spomenuli dojam realnosti bitke, blizine smrti u svakom trenutku, daleko je upečatljiviji. vI tu serija ima veliki problem.

Real Madrid – Bijela legenda, HRT

Volimo spomenuti kako su sportski dokumentarci neki trend posljednjih godina, čak je većina od njih barem pristojna za pogledati. Ovaj je posvećen jednom od najvećih svjetskih klubova, Realu iz Madrida. Španjolski autori zamislili su serijom obuhvatiti barem najvrednija povijesna razdoblja velikog kluba, a izgleda da im je to dobrim dijelom pošlo za rukom. Jer, vidjet ćete ovdje niz zaista velikih imena, poput Roberta Carlosa, ali naravno i našeg Luke Modrića koji prenose svoja iskustva igranja za takav jedan veliki klub koji je u svakom smislu institucija. Originalno je ova dokumentarna serija pravljena za Amazon pa smatramo odluku HRT-a da ga pribavi odličnom, ali i putokazom drugim televizijama da učine isto. Jer, streameri su danas mjesta gdje se sadržaj nalazi, i to u obilju, možda i pod uvjetima koji ranije nisu bili tako povoljni. Kada smo već kod toga, ako vam nije do hrvatskih titlova, slobodno zavirite na Prime Video i pronađite još dobrih sportskih dokumentaraca. Isplati se u svakom slučaju.

Lockerbie, SkyShowtime

Uništenje PanAmova Boeinga 747 na letu 103 21. prosinca 1988. godine. koje je odnijelo živote 270 putnika, članova posade ali i stanovnika škotskog mjesta na koje je zrakoplov pao, i dalje privlači pozornost javnosti iako je slučaj završen presudom te na taj način okončan. Međutim, presuđeno je samo jednom čovjeku, Libijcu Abdelbasetu al-Megrahiju, članu tamošnje obavještajne zajednice, čime je ovaj teroristički čin javno i pripisan Libiji odnosno režimu pukovnika Muammara Gaddafija. Međutim, mnogi nisu nikada prihvatili kako u tome ima bilo kakve logike, već je istina prije bila da iza zločina stoji Iran čiji su putnički zrakoplov sa sličnim ishodom, 290 poginulih, srušile američke rakete ispaljene s broda USS Vincennes iznad Zaljeva. Što se dogodilo iste godine u srpnju. Riječ je o vrlo hrabrom dokumentarcu u kojem se autori ne boje postaviti nezgodna pitanja i na kraju dokazati barem da nije baš sve onako kako se javnost uvjeravalo prije 35 godina. Jer, žrtve imaju one kojima nedostaju i koji su tu istinu tražili svih ovih desetljeća.