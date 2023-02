Snima se nova sezone serije 'I tek tako', a fotografije sa seta najavljuju povratak neodoljivog Aidana

Krajem 2021. godine brojni fanovi kultne serije 'Seks i grad' dočekali su nove nastavke. Naime, tada je krenula serija imena 'And Just Like That (I tek tako)' u kojoj su se ponovno pojavila brojna poznata lica. Serija je nastavila pratiti živote najboljih prijateljica Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Mirandu Hobbs (Cynthia Nixon) i Charlotte York (Kristin Davis), no nije im se pridružila Kim Cattrall koja je glumila lik Samanthe Jones. U novoj seriji već poznatoj postavi pridružili su se i neki stari, ali i neki novi likovi, poput Lise Todd Wexley koju igra Nicole Ari Parker i Che Diaz (Sara Ramirez). U seriji su se pojavili i Chris Noth kao Faca koji tijekom prve sezone serije 'And just like that' i umire nakon čega Carrie odlazi u Pariz.

Trenutno je u tijeku snimanje druge sezone, a prema fotografijama sa seta čini se kako će se vratiti lik Aidana kojeg glumi John Corbetta. Aidan je bio velika Carriena ljubav, a nakon smrti Face čini se kako će obnoviti romansu. Na fotografijama objavljenima na službenim društvenim profilima serije vidi se kako se drže za ruke na temelju čega mnogobrojni obožavatelji serije izvlače ove zaključke.

Foto: Profimedia

Inače, prošlo je više od deset godina otkako su fanovi serije vidjeli Aidana i Carrie zajedno. Aidan se 2010. godine pojavio u filmu Seks i grad 2, kada su se on i Carrie slučajno sreli u Abu Dhabiju i poljubili se. Prvi put se pojavio u trećoj sezoni serije, a njihov odnos završava kada mu Carrie slomi srce. Nakon prekida s Carrie oženio je svoju kolegicu Kathy te s njom dobio troje djece, a druga sezona otkrit će u kakvom je stanju njihov brak te kakva ga budućnost očekuje s Carrie.

Ranije je producent serije Michael Patrick King objasnio zašto se Aidan nije pojavio već u prvoj sezoni serije.

- Osjećali smo kako bi to sve bilo previše za Carrie. Prva sezona je bila izazovna i željeli smo se posvetiti njezinom oporavku nakon što je Faca preminuo te pratiti njezin put prema svjetlu - posljednja epizoda prve sezone zato simbolično nosi naziv Seeing the Light. Aidan će sada uvelike utjecati na razvoj situacije - komentirao je.

Dodajmo i da sudeći prema novim fotografijama može vidjeti i kako modnih kombinacija po kojima je serija poznata neće nedostajati, a popularno žensko društvo nastavlja se družiti.

Postoje šuškanja i o tome kako će se lik Samanthe Jones vratiti u priču. Naime, zbog privatnih neslaganja glumica, Kim Cattrall se nije željela vratiti svome liku, a scenaristi su tome doskočili tako da su objasnili kako se njezin lik preselio u London zbog poslovnih obaveza te da se povremeno čuju. Producent serije ranije je otkrio i da će se lik Samanthe ponovno vratiti u drugoj sezoni iako nije dao više nadolazećih informacija.

- Sve je sada jako svježe. Jedno od mojih velikih pravila posla je da ne pričam o stvarima dok se ne realiziraju - dodao je.

Dodajmo i da je serija 'Seks i grad' imala šest sezona s ukupno 94 epizode te nekoliko filmova, a emitirala se na HBO-u od 1998. do 2004. godine, a serija je zaradila 54 nominacije za Emmy (osvojivši sedam) i 24 za Zlatni globus (osvojila osam). Prva sezona serije 'I tek tako' imala je deset epizoda, a druga bi prema najavama trebala imati sličan broj epizoda koje bi trebale doći na ljeto ove godine.

