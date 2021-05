Slovenci se raspisali o vezi Petra Graše i atraktivne vinarke, ona progovorila o njihovom odnosu

Prije nešto više od tjedan dana medijima se proširila vijest o prekidu jednog od najdugovječnijih parova na domaćoj sceni Danijele Martinović i Petra Graše. Grašo i Danijela prekinuli su nakon više od 24 godine, a što je uzrok njihovom razlazu još uvijek nije poznato. Svoju su intimu oduvijek čuvali za sebe pa su se tako i razišli - bez medijske pompe i drame.

Nedugo nakon prekida Grašu su počeli povezivati sa slovenskom vinarkom Sonjom Erčulj. Sonja inače radi kao direktorica marketinga u jednoj od vodećih slovenskih vinarija Puklavec, a slovenski mediji raspisali su se da su atraktivna plavuša i naš glazbenik viđeni zajedno na večeri u Dobrepolju. S obzirom na to da su glasine o njihovom privatnom odnosu postale sve učestalije Sonja im je odlučila stati na kraj.

"Istina je da poslovno surađujemo, ali nismo povezani privatno, nikako.Ovo je malo mjesto i tu se puno priča. To je zato što ljudi ne razumiju što znači poslovna suradnja", rekla je za slovenski Žurnal24.

Inače, obiteljska vinarija Puklavec u kojoj je Sonja zaposlena proizvodi pjenušac Grašo iza kojeg stoji splitski pjevač koji je rado viđen gost u Sloveniji.

Podsjetimo, Grašo i Danijela svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća, a kroz sve ovo vrijeme su o njoj rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže niti jedan skandal. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a par je više puta istaknuo da svoju vezu drže za sebe. Grašo je kao član žirija u showu "Zvijezde - ljetni hit" otkrio kako je upoznao Danijelu.

-Ispričat ću vam jednu kratku priču - započeo je tada nakon nastupa 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić koja je otpjevala Magazinovu pjesmu 'Svileni' u spomenutom showu. - Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autore pjesme 'Boginja' koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu gdje Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi - objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo za vrijeme Dore.

Foto: Miranda Čikotić/PIXSELL - I on je tada bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Zdenko Runjić, Oliver i ja sjedili smo i ja sam gledao taj stol do i mislim si: 'Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva 'kiki-riki-miki-moj'. Meni tu ništa nije bilo jasno - opisao je Splićanin. - Na kraju je ta 'mala' već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit! - otkrio je Petar svima koji je u posljednjem intervjuu za Večernji list s početka ove godine otkrio kako su Danijela i on proveli karantenu.

- Karantenu smo proveli u splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina - kazao je pa istaknuo odluku da svoju vezu drže dalje od medija. - Naša odluka od samog početka bila je da ćemo privatan život držati podalje od očiju javnosti.Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u koju ne puštaš ulazak baš svakom tko to naumi - pojasnio je tada.

VIDEO Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli nakon 24 godine veze