Olja dočekala Dragana u seksi halterima pa usred večere izvadila pištolj: 'Bio sam šokiran'

Nakon što su se posvađali na samom početku romantičnog putovanja Olja i Dragan iz showa 'Ljubav je na selu' odlučili su izgladiti svoj odnos. Dragan je svoju odabranicu odlučio iznenaditi romantičnim ručkom, ne znajući da Olja njemu sprema iznenađenje.

Nakon mokre i blatnjave avanture u kajacima, Olja je Draganu, baš kao što je i obećala, odlučila servirati osvetu. U provokativnoj modnoj kombinaciji i u maniri prave akcijske heroine, Olja se pojavila na susretu u centru Osijeka.

''Jako me isprovocirala ta njegova arogancija… Jako me razljutilo. Razmišljala sam što da napravim, na koji način da ga zbunim. On nije bio svjestan što ću mu ja pripremiti'', najavila je.

''Ja sam Olja Croft i od sada si ti moja meta'', šokirala je pomalo zbunjenog Dragana. ''Njegova simpatija prema meni je neupitna, no mislim čak kako smatra da sam ja tvrd orah za njega – u momentu se i boji, ali bi i krenuo u neku borbu sa mnom''.

Foto: RTL Olja i Dragan uživali su na romantičnoj večeri na obali Drave, a Olja je odlučila iskoristiti priliku i pitati Dragana kakav dojam ima o njoj.- Pa ne znam, imaš li možda neko oružje? - pitao ju je.No nije se nadao da će ona i zaista iz torbe izvaditi plastični pištolj i staviti ga na stol.- Sada ćemo drugačije pričati - rekla je Olja.

- Bio sam šokiran u prvi mah, nisam znao je li to pravi - rekao je Dragan koji je i Olju suočio sa škakljivim pitanjima.

Foto: RTL

''Jesi sumnjala u to da ću tebe izbaciti ili da ćeš ti biti moja odabranica? Iskreno'', upitao je Olju Dragan pa se prisjetio, ''Nisi se ništa trudila oko mene posebno''.

''To je bila moja taktika, tako to funkcionira'', odgovorila mu je Olja te kazala kako nije požalila što je bila na njegovoj farmi, no kako joj još uvijek treba vremena jer je emotivno jako povrijeđena.

''Olja ima gotovo istu situaciju kao i ja. Mislim da ona još nije spremna za neke veze, ali i trenutno stanje između nas dvoje je takvo – oboje smo oprezni u svemu tome i ako nismo baš sigurni da je to to, ne otvaramo se baš'', zaključio je farmer.

Foto: RTL

