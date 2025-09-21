Bolan oproštaj Ecije Belošević: 'Voljet ću te zauvijek i hvala ti za svaki trenutak'

Bivša televizijska voditeljica i influencerica Ecija Belošević, te supruga glazbenika Gorana Beloševića na društvenim mrežama oprostila se od voljenog psa Rija. “I zato uopće ne znam kako se oprostiti s tobom… Kažu da pomaže napisati pismo i sažeti misli, ali evo meni moje i dalje lete i pet dana nakon i teško je naći prave riječi što od boli, što od šoka”, napisala je Ecija, otkrivši da je petogodišnji Rio preminuo u utorak.

“Moj mali Rio, naš djelić života je bio toliko intenzivan kao da smo zajedno proživili njih 10. U ovih 5 godina dijelio si sa mnom neke od najtežih i najljepših trenutaka u mom životu, od potresa, tvog pada s balkona, nekih bolnih gubitaka, teških trenutaka pa sve do velikih sreća, mog vjenčanja, trudnoće i rođenja novog člana obitelji. Bio si pored mene uz sve moje osmijehe i suze koje si uvijek lizao s mog lica, a bome ih je u ovih 5 godina bilo. Nikada neću zaboraviti tu količinu ljubavi i mira koji si mi pružao dok si sa mnom prolazio kroz najgore strahove u mom životu, uključujući trudnoću koju smo zajedno proveli većinom ležeći, odmarajući i mazeći se”, piše Ecija.

“S tobom život nije uvijek bio lak i naučio si me strpljenju i požrtvovnosti više od ikoga i ičega i prije nego što sam dobila Lea i na jedan način pripremio me za sve izazove koje roditeljstvo nosi”, nastavila je.

“Kada zatvorim oči vidim te kako se sunčaš na terasi, ležiš mi u krilu ili na tepihu u kupaoni dok se tuširam jer da, i tamo si me pratio. Sve smo radili zajedno, bio si moja sjena i još dugo ću te viđati u svakom kutku stana, a svoj kut u mom srcu zauvijek imaš. Srce moje malo, nadam se da si na boljem mjestu gdje si našao mir koji ti je toliko trebao u ovom dugom mučnom periodu kroz koji smo prošli. Voljet ću te zauvijek i hvala ti za svaki trenutak, za svu ljubav, sve lekcije, hvala ti na životu koji si dijelio sa mnom i našom obitelji", zaključila je Belošević.

Podsjetimo, Ecija Belošević, ex Ivušić, i Goran Belošević upoznali su se sredinom svibnja 2021. godine na ATP Zagreb Openu, gdje je Goran obnašao funkciju direktora turnira, a Ecija je bila zadužena za odnose s javnošću. Njihovo početno prijateljstvo preraslo je u ljubav, što je rezultiralo zarukama krajem 2021. godine u romantičnoj Firenzi.

Par je svoju ljubav okrunio brakom u rujnu 2022. godine na otočiću Vrniku pokraj Korčule. Svadbeno slavlje održano je na Korčuli, odakle Ecija vuče korijene, a među uzvanicima su bile brojne poznate osobe poput Nives Celzijus, Snježane Schillinger i Antee Kodžoman. Za svoj poseban dan, mladenka je odabrala vjenčanicu hrvatskog dizajnera Borisa Pavlina. Krajem 2023. godine postali su i roditelji sinčića Lea.