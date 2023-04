Slavni glumac već danima je u bolnici, a sada su objavljene prve informacije o njegovom stanju

Prije više od dva tjedna glumac Jamie Foxx (55) iznenada je završio u bolnici jer mu je pozlilo tijekom snimanja filma "Back in Action" u kojem glumi s Cameron Diaz. Danima se nije znalo ništa o njegovom zdravstvenom stanju i sada je izvor blizak obitelji Foxx stranim medijima otkrio kakva se drama odvijala i što je potencijalni uzrok njegovim tegobama zbog kojih je već danima pod nadzorom liječnika.

- Bilo je neizvjesno danima i morali su ga reanimirati. Ima sreće što je živ. Pati od visokog krvnog tlaka za koji liječnici kažu da može uzrokovati ugruške u mozgu što dovodi do moždanog udara. Liječnici vjeruju da se ovo spremalo već neko vrijeme, a da nisu brzo reagirali, Jamie je mogao umrijeti - ispričao je blizak prijatelji obitelji. Kada je javnost saznala za njegove zdravstvene probleme Foxxova kći Corrine je na društvenim mrežama objavila izjavu.

- Željeli smo to podijeliti, moj otac Jamie Foxx doživio je medicinsku komplikaciju. Srećom, zbog brze reakcije liječnike i odgovarajuće njege već je na putu oporavka. Znamo koliko ga volite i cijenimo vaše molitve. Obitelj moli za privatnost tijekom ovog razdoblja. Šaljemo vam puno ljubavi, obitelj Foxx - objavila je na Instagramu. Strani mediji javljaju kako je Foxx sada u svjesnom stanju i reagira na podražaje, a na dan kada je Foxx završio u bolnici snimanje je prekinuto, ali već sljedećeg dana su nastavili sa snimanjem koristeći njegovu zamjenu. Tijekom snimanja većina filmske ekipe je primijetila kako se glumac ponašao dosta čudno, a pogotovo prema svojoj glumačkoj partnerici Cameron Diaz.

- Nije bilo zabavno biti u njegovoj blizini, pogotovo za Cameron. No čini se da je postojao dobar razlog za to - rekli su članovi ekipe filma "Back in Action". Prije šest godina je Jamie Foxx snimao u Dubrovniku film "Robina Hooda: Origins". Tijekom svog boravka u Dubrovniku doživio je i rasističko vrijeđanje i incident u restoranu koji je objavio i na Instagramu, a kasnije je rekao da je sve to bio nesporazum i da je oduševljen Dubrovnikom. - To je bio nesporazum, želim da ljudi znaju, boravak ovdje je zbilja sjajan. To je bio nesporazum, ja nisam čuo ništa, mi smo se zabavljali. Ljudi se zabavljaju. Ovaj grad je nevjerojatan - rekao je tada glumac.

