Slavni glumac rastužio je obožavatelje kada se u invalidskim kolicima pojavio na filmskom festivalu

Hollywoodska ikona Michael Caine rijetko se pojavljuje u javnosti zadnje vrijeme i zato je mnoge iznenadilo kada je ovog tjedna otputovao u Saudijsku Arabiju na Filmski festival Crvenog mora. Ovaj 92-godišnji glumac fotografiran je kako izgleda otmjeno u crnom odijelu s tamnoplavom prugastom kravatom, na pozornicu na kojoj je održao govor došao je u invalidskim kolicima što je rastužilo neke od njegovih obožavatelja. Glumac Vin Diesel bio je uz Michaela Caine na crvenom tepihu na ovom filmskom festivalu na kojem je održana i premijera filma Giant, koji je producirao Sylvester Stallone, a u kojem glumi Pierce Brosnan. Caineu je uručena nagrada na svečanom otvaranju filmskog festivala, a njegovi unuci su mu se pridružili na pozornici kao podrška dok je držao govor.

Našalio se: „Ovdje sam da bih dobio nagradu, što me ne iznenađuje. Osvojio sam dva Oscara. Imam fantastičnu obitelj koju obožavam. Imao sam prilično fantastičnu filmsku obitelj, neke su me iznevjerile, i volim ih sve. Radio sam do svoje 90. godine i sretan sam zbog toga". Dodao je: „A jedna od najsretnijih stvari je večeras. Jednostavno sam jako sretan što sam ovdje. Gledao sam na televiziji prije događanja na ovom festivalu, ali nikad nisam ništa osvojio ovdje, tako da sam sretan. Želim vam zahvaliti na iznenađenju, jer u šoubiznisu nema puno iznenađenja.”

Michaela je predstavio Vin Diesel, nazvavši ga „jednim od najboljih glumaca koji su ikada živjeli”. Oduševljeno je rekao: „On je netko tko je, kako je rekla Uma Thurman, mogao glumiti karakterne ili glavne uloge, a sve to vrijeme ima više karizme u prstu od većine ljudi u Hollywoodu.” Ranije ove godine, Michael se vratio iz mirovine kako bi glumio u posljednjem projektu s Vinom Dieselom – Posljednji lovac na vještice 2. Ponavljat će svoju ulogu svećenika koji pomaže Dieselovom besmrtnom vojniku da zaustavi kugu koja pustoši planet.